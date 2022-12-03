الخرابشة: اتفاق أردني نرويجي في مجالات الهيدروجين والطاقة المتجددة والنفط والغاز

اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم السبت عن اتفاق الأردن والنرويج على توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات الهيدروجن الأخضر والطاقة المتجددة والتنقيب عن النفط والغاز.

جاء ذلك في تصريح صحفي للخرابشة عقب عودته من زيارة لمملكة النرويج، قام بها وفد اردني ضم ايضا وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات مجتمع مدني، بحث خلالها الوفد مع مسؤولين نرويجيين اليات تنفيذ برامج تعاون مشترك لتحقيق اهداف القطاعات المتعلقة بأمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها والاستدامة اضافة الى جعل الاردن مركزا اقليميا لتصدير الطاقة الخضراء.

وقال الخرابشة ان زيارة الوفد تأتي لمتابعة نتائج زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمملكة النرويج في شهر اذار الماضي والتي تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتغير المناخي.

وأشار الخرابشة الى لقاء جمع الوفد الأردني بوزير البترول والطاقة النرويجي تاريه اوسلاند ناقش خلاله الجانبان الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون خاصة في مجال البنية التحتية للقطاع والعمل المشترك بهدف اعداد مشروع للربط الكهربائي بين دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا مع الدول الأوروبية للتمكن من تزويدها بالطاقة الخضراء بكلف منخفضة نسبياً.

ووفق الخرابشة تم خلال اللقاء التاكيد على اهمية الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة حاليا لنقل الهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر الطاقة المتجددة مما يسهم في تحقيق التزامات الدول بتخفيض انبعاثات الكربون ومواجهة اثار التغير المناخي.

ولفت الخرابشة الى ان الزيارة اشتملت على اجتماعات وزيارات الى شركات متخصصة في مجال الطاقة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر والتنقيب عن النفط والغاز.

وبهذا الخصوص قال الخرابشة انه تم استعرض الاجراءات التي اتخذها قطاع الطاقة الاردني فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والدراسات التي يتم العمل على تنفيذها حاليا من حيث تطوير الشبكة الكهربائية ودراسات التخزين الكهربائي والتحول نحو الشبكات الذكية، وذلك بهدف استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة وصولا الى 50% بحلول عام 2030 اضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

ولدى لقاء وزير التغير المناخي والبيئة النرويجي اسبن بارث ايدي عرض وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة الاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة اثار التغير المناخي في الاردن كسياسة التغير المناخي ووثيقة المساهمات المحددة وطنيا والتي تتضمن رفع التزام الاردن لتخفيض الانبعاثات بنسبة 31% بحلول عام 2030.

واكد الوفد اهمية المبادرة التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خلال مؤتمر الاطراف للتغير المناخي COP27 (مترابطة اللاجئين والمناخ) بهدف الحصول على دعم النرويج لهذه المبادرة.

والتقي الوفد خلال الزيارة رئيس بلدية أوسلو ريموند جونسن واطلع على الاجراءات المتخذة بهدف تخفيض الانبعاثات وخفض كلف الطاقة، وتم استعراض الاجراءات التي اتخذها الاردن لخفض كلف الطاقة على البلديات وتم الاتفاق على تبادل الخبرات في هذا المجال.