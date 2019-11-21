الخرابشة: الأردن يضع إمكانياته المتاحة لتسهيل إنشاء مشاريع بتروكيماوية تكاملية

رهام زيدان

عمان– قال وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة، مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أمس، إن الأردن يضع إمكانياته المتاحة كلها من أجل تسهيل إنشاء مشاريع بتروكيماوية تكاملية، خصوصا مع وجود خط الغاز العربي الإقليمي.

وأضاف الخرابشة، في كلمته الافتتاحية لملتقى “واقع وآفاق صناعة النفط والغاز والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية وأثرها على اقتصاديات الوطن العربي”، أن هذا الخط يمكن استغلاله من خلال ربط حقول الغاز العراقية، والاستفادة من الغاز الطبيعي العراقي كمصدر نظيف للطاقة، وكمادة أولية للصناعة، إضافة إلى توفر المناخ المناسب والمحفز للاستثمار العربي والأجنبي في المملكة في بيئة تنافسية آمنة وعادلة، ويساعد على ذلك أيضاً القوى البشرية والكفاءات الأردنية عالية التأهيل الراغبة في العمل، والمقبلة عليه.

وأشار الوزير إلى أن صناعة النفط والغاز والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية استطاعت أن تضع نفسها على الخريطة الصناعية العالمية وأن تحافظ على حصتها فيها، محققة بذلك قيمة مضافة لما تملكه المنطقة العربية من ثروات هيدروكربونية هائلة في مجال الغاز الطبيعي المصاحب.

وأوضح الخرابشة، أنه وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة التي تحققت في صناعة البتروكيماويات العربية، فإنه ما يزال هناك الكثير من التحديات التي ستواجهها في المستقبلين البعيد والمتوسط، وخاصة في مجال المنافسة في الأسواق العالمية، الأمر الذي يحتم علينا العمل المتواصل للبحث عن خيارات التجديد والابتكار في هذه الصناعة لتتمكن من المحافظة على مكانتها في الأسواق العالمية وبما يحقق التنمية في الوطن العربي؛ حيث إن البحث والتطوير في صناعة البتروكيماويات يمثلان أحد مصادر تعزيز التنافسية وأحد مفاتيح النمو المستقبلي لهذه الصناعة وعاملاً حاسماً في نجاحها.

ومن جهته، قال أمين عام الاتحاد العربي للصناعات الكيميائية والبتروكيماوية أحمد وليد أحمد “إن قطاع صناعة النفط في الدول العربية حافظ على دوره المحوري في الاقتصاد العربي، بفضل ارتفاع معدل نمو قطاع الصناعات الاستخراجية”.

وأضاف “أن ذلك يعزى إلى التحسن الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية، نتيجة ارتفاع الطلب على هذه السلعة، وتحديد مستويات إنتاج النفط الخام من الدول المنتجة الرئيسية”.

وبين أن صناعة النفط والغاز والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية تحتل مكانا مرموقا في اقتصاديات الدول العربية، وهو القطاع الأكثر لجذب الرأس المال، مما يجعله متميزا في البلدان العربية بسبب توافر المواد الأولية والخبرات والمهارات الكفؤة ووجود البنى التحتية المؤهلة للتوسع، وشركات التمويل والتأمين.

ومن جهته، أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور محمد الربيع، ضرورة استغلال الموارد الطبيعة الموجودة في المنطقة، وتحويلها إلى صناعات تحويلية واستخراجية، لتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل، وجعل التجارة والصادرات في مركز متقدم عالمي، إضافة للتقدم في مجال العلم والعلماء.

وعقد الملتقى بتنظيم من الاتحاد العربي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية وبمشاركة ممثلين عن شركات عربية ومؤسسات بحثية وأكاديمية وعلماء وأكاديميين ورجال أعمل.