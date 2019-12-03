الخرابشة: الاعتداءات على المحميات الطبيعية أبرز تحديات السياحة البيئية

فرح عطيات

عمان- “الاعتداءات المتكررة على المحميات الطبيعية في الأردن وعدم توفير البنى التحتية والخدماتية في عدة مناطق في المملكة من التحديات التي ما تزال تشهدها السياحة البيئية”، وفق وزير البيئة صالح الخرابشة.

وقال، خلال افتتاح المؤتمر الوطني الرابع للمحميات الطبيعية (السياحة البيئية المستدامة) أمس، إن السياحة البيئية تعتبر “نشاطا اقتصاديا مهما في المملكة لتوفير فرص العمل لابناء المجتمع وتداول العملة الصعبة”، مؤكدا أن “المحميات الطبيعية تعد بمثابة الثقل الرئيس للسياحة البيئية والتي لا تعتبر حمايتها مسؤولية جهة واحدة بل عدة مؤسسات ووزارات”.

ويسلط المؤتمر الضوء على أهمية السياحة البيئية في الحفاظ على المصادر الطبيعية وتنمية المجتمعات المحلية ودمج المجتمع في مفاهيم حماية الطبيعة.

وكشف رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد الإيراني عن “أن إجمالي إيراد السياحة من دخل الجمعية يشكل ما نسبته 39 %”، لافتا إلى أن أعداد الزوار للمحميات الطبيعية بلغ العام الماضي نحو 150 ألف زائر في مختلف المحميات الطبيعية في المملكة.

ويركز المؤتمر على أهمية دعم وتمكين المجتمعات المحلية وإشراكهم في السياحة البيئية المستدامة بهدف الإسهام في الحفاظ على الموارد الطبيعية كحق للأجيال القادمة من خلال التوعية والتثقيف البيئي.

بدوره، أكد مدير إدارة البراندنج في البنك العربي طارق الحاج حسن أن “دعم البنك العربي لهذا المؤتمر يندرج ضمن استراتيجيته للاستدامة وفي إطار مساهماته في المؤتمرات والفعاليات الهادفة إلى رفع مستوى التنمية البيئية وزيادة الوعي المجتمعي للحفاظ على المصادر الطبيعية، الأمر الذي يسهم في تعزيز السياحة البيئية وتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

واشتمل المؤتمر على عرض تقديمي حول المنتجات السياحية الجديدة في المحميات الطبيعية ودور القطاع السياحي بمنفعة المجتمع المحلي بالإضافة إلى منتجات السياحة البيئية مع مكاتب السياحة ودعم أبناء المجتمعات المحلية في هذا القطاع.