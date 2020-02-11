الخرابشة: توجه لإعداد وثيقة “بيئة الأردن 2030” وإطلاق شبكة وطنية للشؤون البيئية

فرح عطيات

عمان ـ أعلن وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة أن الوزارة تعتزم إعداد وثيقة مرجعية تحت مسمى “بيئة الأردن 2030″، وتعنى بالشأن البيئي بشكل عام، وتربطه مع الاقتصاد والنواحي الاجتماعية.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطط حماية البيئة تحديات عدة، تتطلب وضع قوانين “حازمة” تطبق من قبل الحكومة والبرلمان، لوقف التلوث، وتحقيق العدالة في ذلك القطاع، وفق خبراء بيئيون واقتصاديون وقانونيون.

وما زال التركيز على المبادرات البيئية، او تلك التي تهدف الى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم المشاريع الصغيرة بحجمها في هذا المجال، في مرحلة غير متقدمة، وتحتاج الى المزيد من بذل الجهود من قبل الجهات المختصة.

إلى ذلك لفت الوزير الخرابشة، خلال افتتاح ورشة عمل الاثنين بعنوان ” دور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم خطط التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية واثرها على البيئة”، الى أن “وزارته ستطلق الفترة المقبلة شبكة وطنية للمسؤولية المجتمعية البيئة، بعد الانتهاء من اعداد نظامها الداخلي، والبدء بالتشاور مع الجهات من القطاع الخاص”.

وتهدف الشبكة، بحسبه الى تحفيز القطاع الخاص في تحمل جزء من مسؤولياته اتجاه القطاعات التي يعمل بها، اذ سيتولى ادارة هذه العملية كاملة وتنفيذ المبادرات، في حين يقتصر دور الوزارة على التنظيم، وربما فتح المجال أمام صندوق حماية البيئة للعمل بمثابة السكرتاريا لهذه الشبكة.

وأكد، في الورشة التي نظمها المركز الوطني للعدالة البيئية، وبدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ( GIZ) على انه “سيتم اعداد استراتيجة لأسس التعليم البيئي، ليس فقطمن اجل رفع الوعي لدى الاجيال القادمة بل لجعله كذلك منخرطا وفعليا بالمواضيع البيئية” و”خلال السنوات الماضية لا زال النقاش من بعض ممثلي قطاع الاعمال أن الشؤون البيئية تضع عبء مالي اضافي عليها، لكن تحقيق اهداف التنمية المستدامة، يخلق فرص ربحية لهم قد تصل الى مبالغ مالية ضخمة”، بحسب الخرابشة.

وأضاف أن” اتباع النهج التشاركي مع قطاع الاعمال سيساعد في توليد قناعة لديهم بضرورة التحول الى التنمية المستدامة، وعبر تغيير اليات العمل المتبعة ورفع الكفاءة، وتشجيع الابتكار، وخفض الاستهلاك ودعم المجتمعات المحلية”.

بيد أن مدير برنامج البيئة والتغير المناخي في الوكالة الالمانية للتعاون الدولي كولن جيلشمان أكد على أن ” التنمية المستدامة والاستخدام العادل للبيئة أصبح أمرا هاما اجتماعيا وسياسيا، والحماية البيئية لم تعد تشكل تحديا بالنسبة للخبراء، بل شأنا يقلق كافة المواطنين وعائلاتهم”.

ولفت، خلال الورشة التي تستمر لمدة يومين، الى أن “العدالة البيئية أصبحت تدخل ضمن الحركات الحقوقية العالمية، واليوم لدينا فهم كبير للحوكمة البيئية عندما ننظر الى الحماية”.

وأضاف أن “ردود الفعل السياسية المتعلقة بالتغير المناخي أصبح أمرا واضحا للعيان، والذي يظهر جلي من خلال توقيع الدول على مختلف اعلانات الامم المتحدة، ومن بينها اتفاقية باريس، التي توضح المسؤولة المشتركة للحكومات”.

وستركز الورشة على الوضع في الاردن، والاليات الوطنية لحماية الطبيعية، والسلع العامة المفتوحة للجميع للاستفادة مثل الهواء والصحراء، والمياه كذلك، والتي يعد الوصول اليها أمرا سهلا، بحسبه.

ومع زيادة الوعي بالأثر السلبي للنشاط الاقتصادي على البيئة، والدور الهام الذي تلعبه وسائل الاتصال الحديثة في توعية المستهلكين، وفي ضوء الاهتمام بالتنمية البشرية لرفع مستوى الانتاجية، تبنت العديد من الشركات برامج فعالة للمسؤولية المجتمعية، وفق رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات.

وأضاف أن ” المسؤولية المجتمعية أصبجت تعد الحجر الاساس والزاوية للتخفيف من سيطرة تشارع العولمة وجموحها، حيث يمثل القطاع الخاص والشركات الجزء الأكبر والاساسي في النظام الاقتصادي الوطني”.

وأشار الى ان ” نجاح قيام الشركات بدورها في المسؤولية المجتمعية يعتمد على التزامها بمعايير اهمية دورها الوطني في دعم الشباب والمرأة والمجتمعات المحلية، وحمايتها للبيئة، ودعمها المستدام كواجب اخلاقي”.

وستناقش الورسة وخلال اليومين مواضيع عدة من بينها الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ودور القطاع الحكومي في تمكين القكاع الخاص للاطلاع بدور قيادي في تدابير ودعم خطط التنمية المستدامة، ومساهمة برامج المسؤولية المجتمعية للشركات في حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية.لمناخية.