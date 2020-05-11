الخرابشة: سنعمل ضمن الرؤيا الملكية للتحول إلى الزراعات ذات القيمة المضافة والتصديرية

عبدالله الربيحات

عمان– قال وزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة بان وزارة الزراعة ستعمل على تنفيذ التوجهات الملكية السامية لمساعدة المزارعين للتحول من الزراعات التقليدية الى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية واستهداف الاسواق التصديرية.

واصدر الخرابشه خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الشراكة الزراعي بحضور امين عام وزارة الزراعة والمدراء العامين للمركز الوطني للبحوث الزراعية ومؤسسة الاقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية الاردنية، بالعمل على تعديل السياسات الزراعية واعدد الخطط التنفيذية اللازمة لترجمة التوجهات الملكية لتطوير قطاع الزراعة.

واكد على اهمية التركيز على تطوير سلاسل التزويد في قطاعي الانتاج النباتي والحيواني وادخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة في عمليات الانتاج كنظم الهيدروبونيك والاكوابونيك والايروبونيك وانظمة الري الحديثة، بالإضافة وادخال اصناف وسلالات ذات انتاجية عالية ورقمنة العمليات الزراعية لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد الزراعية وخاصة الاسمدة ومياه الري وتطوير بنية الارشاد الزراعي لتقديم خدمات ارشادية رقمية لمواكبة عملية التحول في قطاع الزراعة.

كما وجه الخرابشه بأهمية تطوير سلاسل اللوجستيات والصناعات الزراعية وقطاع التصدير لتحقيق النمو المتوازن خلال سلسلة القيمة يستفيد منها كافة اطراف السلسلة من القطاعات التي تتشابك مع القطاع الزراعي سواء بروابط خلفية او امامية.

وقال الخرابشه ان التوجهات الملكية لمساعدة المزارعين للتحول الى الزراعة ذات القيمة العالية ستكون القاعدة التي سيتم البناء عليها لاعداد خطة التعافي والمنعة في قطاع الزراعة والتي تعمل الحكومة على اعدادها بالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية الاخرى. ويتوقع ان تعمل هذه الخطة الى تحسين دخول المزارعين وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين في قطاع الزراعة وزيادة قدرة قطاع الزراعة على مواجهة الازمات لضمان استمرار عمله بطاقته الطبيعية في حال استمرت الأزمة الحالية او تعرض الاردن لازمات مشابهة.

ونوه الخرابشة الى اهمية الشراكات العربية والدولية في خطة مساعدة المزارعين للتحول للزراعة ذات القيمة العالية، حيث تعمل هذه الشراكات على فتح اسواق جديدة للمنتجات الزراعية الاردنية، وتطوير العناقيد الزراعية بالاضافة الى جذب الاستثمارات للقطاع. كما اكد على اهمية الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة لقطاع الزراعة سواء من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي او البنك المركزي الاردني واهمية بناء برنامجا للدعم الذكي ليتم توجيه الموارد المالية باتجاه التحول الى الزراعات عالية القيمة والزراعات التصديرية.

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