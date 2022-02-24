الخرابشة لـ”الغد”: أسعار المحروقات ثابتة لشهرين رغم الحرب في أوكرانيا

رهام زيدان- قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، إن أسعار المحروقات محلياً ستبقى ثابتة، وفقا ما أعلنه رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة سابقا رغم رغم الحرب في أوكرانيا.

وبين الخرابشة “للغد” أن التعرفة الكهربائية ستبقى على ما هي عليه حاليا إلى حين البدء بتطبيق التعرفة الجديدة مطلع نيسان وفقا لما هو معلن سابقا.

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس وتجاوز خام برنت 105 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 2014 بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا أثار مخاوف من اندلاع حرب في أوروبا قد تؤدي لاضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

وصعدت أسعار خام برنت 8.24 دولار أو 8.5 بالمئة إلى 105.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 10.45 بتوقيت جرينتش.

وزادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 7.78 دولار أو 8.5 بالمئة إلى 99.88 دولار للبرميل.

وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أغسطس ويوليو 2014 على الترتيب.

وروسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا وتوفر نحو 35 بالمئة من إمدادات الغاز الأوروبي.