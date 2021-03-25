الخرابشة: لم نصل ذروة كورونا بعد

عمان– قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي، الدكتور سعد الخرابشة، إنه وفق معايير التفشي المجتمعي لوباء كورونا الأربعاء، يحتل الأردن المرتبة الرابعة التي تتسم بسرعة الانتشار.

وأضاف الخرابشة، عبر التلفزيون الأردني، أن ذروة إصابات كورونا لم نصلها بعد، معتقدا “اننا ما زالنا لسنا على الأقل قربيين من الذروة حيث لا زالت الحالات الأسبوعية تتزايد”.

أوضح، أن الموجة بدأت في الأسبوع الخامس من العام الحالي أي بداية شهر شباط ومنذ ذلك الأسبوع شهدنا تزايد للإصابات بين الأسبوع والآخر، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية آنذاك 5 بالمئة تقريبا وصلنا إلى 19.3 بالمئة الأسبوع الحالي.

وعن الآراء حول الوصول الذروة، أكد الخرابشة أن تلك التوقعات تبقى في حكم الأمنيات؛ حيث انه حتى اليوم لا توجد أية مؤشرات تؤكد وصول الأردن إلى الذروة، متمنيا أن تنخفض الإصابات في نهاية شهر آذار الجاري.

وتطرق إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا تصل إلى مئة ألف إصابة في المملكة، مشيرا إلى أن تلك الحالات اذا لم يتم مراقبتها قد تشكل مئة ألف بؤرة إضافة إلى الحالات غير المكتشفة في المجتمع، لذا يتم التعويل على وعي المواطن بفرض الإجراءات الاحترازية.

وعن شهر رمضان المبارك، قال الخرابشة “إنه يتزامن مع شهر رمضان التلاقي والتجمعات بين أفراد المجتمع الأردني، والمطلوب من المواطنين الوعي بخطورة الجائحة الكبيرة التي أصبحت تسبب مئات الوفيات ويتوجب تقدير أن شهر رمضان بالدرجة الأولى هو شهر عبادة، والعبادة تقتضي أن نبتعد عن الخطر ونحمي أرواح الناس والكثير من العادات يجب الترشيد فيها والابتعاد عن التجمعات غير الضرورية”.

وعن لقاح أسترازينيكا، أشار إلى أنه اطلع على دراسة تمت على 17 ألف شخص تلقوا اللقاح، وأظهرت النتيجة أن بعد إعطاء الجرعة الأولى تتشكل مناعة بحدود 76 بالمئة، وترتفع المناعة بعد 3 أشهر إلى 81 بالمئة.

وأضاف الخرابشة، أنه إذا تم تخفيض الفترة الزمنية بين الجرعتين دون 6 أسابيع تنخفض المناعة من 81 بالمئة إلى 55%، منوها إلى أنه قام بالتواصل مع الوزارة ليبين الموضوع.

وأشار إلى أن الوزارة عدلت الاستراتيجية لتصبح 4 أشهر حاليا بعد أن كانت 3 أسابيع فقط، منوها إلى انه سيعاد جدولة مواعيد من تلقى موعد قريب للجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا سيتم اعلامهم بمواعيد جديدة.-(هلا اخبار)