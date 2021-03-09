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الخرابشة يتجاهل الرد على الإشاعات بتغريدة عن الرأي المستقل

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- تجاهل رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي، الدكتور سعد الخرابشة، الرد على الإشاعات عن استقالته من رئاسة لجنة التقييم الوبائي، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فجر اليوم الثلاثاء.
وقال الخرابشة في التغريدة الأولى:ما أجمل أن يكون للشخص رأياً مستقلاً مبني على الدراية حتى لو أتعبه وما أسوأ أن يكون مجاملاً لدرجة التزلف حتى لو رفعه.
وفي التغريدة الثانية “أعشق الألوان الرئيسية وأكره مشتقاتها.. مقاسات الملابس ذات النمر المحدّدة تناسب الجسم أفضل من المقاس المحيّر “والفري سايز” .. والزجاج الشفاف أفضل للرؤية من المضبب”.

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