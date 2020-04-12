الخرابشة يتفقد إجراءات الصحه والسلامة العامه في السوق المركزي

عمان – الغد – تفقد وزير البيئه ووزير الزراعة صالح الخرابشة اجراءات الصحه والسلامه العامه في السوق المركزي ضمن الالية الجديدة الخاصة بدخول سيارات الخضار والفواكة من مناطق الانتاج الى السوق المركزي من الساعة العاشرة مساءا وحتى السادسة صباحا وذلك منعا للازدحام والاختلاط في وقت دخول المنتجات مع التجار والمشترين والذي كان يسبب في السابق تجمعات لا تتناسب مع توجهات الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين .

واكد الخرابشة على المتابعة الحثيثة لاجراءات الصحه والسلامة العامة في التباعد واخذ كل اشكال الحماية والحيطة من قفازات وكمامات في كل مراحل عملية النقل والتحميل لدى العمال والتجار والتأكيد على التباعد خلال هذه المراحل و اثنى الخرابشة على الدور الكبير لكوادر امانة عمان ومرتبات الامن العام و الذي يتناسب بشكل كبير مع الاجراءات الخاصة في تطبيق اجراءات الحماية لكافة مرتادي السوق.