الخرابشة يتفقد محمية فيفا

عمان – تفقد وزير البيئة وزير الزراعة الدكتور صالح الخرابشة اليوم السبت، محمية فيفا الطبيعية للاطلاع على مدى تعافي مكوناتها عقب عمليات التجريف التي شهدتها بعض مواقعها نهاية العام الماضي.

وكانت أراض تقع داخل حدود المحمية، تعرضت للتجريف مطلع العام الحالي. وعقب توقف عمليات التجريف شكلت لجنة من مختلف الأطراف لإجراء تقييم فني للمحمية والأضرار التي لحقت بها، وإعادة تأهيل اجزاء منها في حال تطلب الامر.

كما تفقد الخرابشة مجموعة من المشاريع في المحمية، من ضمنها مشروع زراعة نبتة الاوليفيرا التي بدأ المجتمع المحلي بزراعتها بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لإنتاج بعض المواد الطبية منها.

واكد أن الوزارة ستقدم الدعم لمثل هذه المشاريع التي تشكل قيمة مضافة وتعزز من الصناعات الغذائية والاكتفاء الذاتي.

وقال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد: إن الزيارة تأتي في إطار الحرص على متابعة ما وصلت إليه المحمية عقب عمليات التجريف عن قرب، وهي في حالة جيدة إلا أن هناك بعض المكونات لا تزال بحاجة لمزيد من الوقت والمتابعة.(بترا)