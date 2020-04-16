الخرابشة يتفقد مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة

عمان – تفقد وزير البيئة ووزير الزراعة الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة واطلع خلالها على سير العمل في المركز والإجراءات المتبعة بكيفية التعامل مع هذه النفايات والتخلص منها بطرق آمنة وسليمة، مؤكدا أن فرق التفتيش والمتابعة في الوزارة تتابع عن كثب، كامل الإجراءات الفنية المتعلقة بكيفية التعامل مع النفايات الخطرة ووفق الأسس والمواصفات العالمية.

وأشار الخرابشة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) خلال الجولة الى ان فرق التفتيش بالتعاون مع مراكز البلديات ومرتبات الإدارة الملكية، تتابع جميع إجراءات السلامة المتعلقة بعملية جمع ونقل النفايات المنزلية وتفادي تراكمها ثم ايداعها في الأماكن المخصصة لذلك ومتابعة عملية رش وتعقيم اماكن جمع النفايات بعد نقلها وبعض الأماكن الأخرى التي تستوجب ذلك، لافتا الى أن فرق الوزارة تراقب على مدار الساعة من خلال محطات الرصد عن بعد نوعية الهواء والمياه السطحية في المواقع المراقبة، وتصدر تقارير يومية تنشر على موقعها الالكتروني لتكون في متناول الجميع ليستطيعوا التعاطي معها .

وشدد الخرابشة على ضرورة استمرارية عمل شبكات الرصد البيئي الخاصة بمراقبة نوعية الهواء المحيط ونوعية المياه السطحية وتذليل الصعوبات التي تواجه فريق العمل واستدامة وإدارة عمل شبكات الرصد البيئي العاملة عبر الشبكة الوطنية لرصد الهواء والمياه، مشيرا الى أن كوادر الوزارة المنتشرة في جميع محافظات المملكة وبالتعاون مع مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، تواصل وعلى مدار الساعة جولاتها التفتيشية والرقابية الرامية إلى الحفاظ على سلامة الوضع البيئي العام وأمن وسلامة سكان المملكة.

وأضاف، ان هذه الجولات تأتي تنفيذا للخطة الاجرائية التي اعدتها الوزارة لمواجهة خطر كورونا والوقاية منه والحد من انتشاره في المملكة، مبينا ان كوادر الوزارة وجهات شريكة تعاملت مع 139 شكوى وردت الشهر الماضي تعلقت بإلقاء النفايات العشوائي وتسرب الصرف الصحي وانتشار حظائر الابقار والاغنام، فيما تعاملت فرق التفتيش مع حوالي 110 مخالفات بيئية لم يقم المخالفون باتباع الاشتراطات البيئية المطلوبة من ضمنها إغلاق 4 مؤسسات صناعية متخصصه بصناعة مواد التنظيف والمعقمات ما استوجب تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتحديدا فيما يخص صهاريج نقل المياه العادمة.

وكانت وزارة البيئة اطلقت مؤخرا حملة وطنية لتوزيع الأكياس الصفراء لجمع الكفوف والكمامات بعد استعمالها في البقالات ومحلات الخضار والفواكه والمخابز والصيدليات لشمل جميع محافظات المملكة.

واستهلت الحملة في المرحلة الاولى بمحافظة إربد ثم العاصمة عمان والبلقاء، وتشتمل الحملة على جمع ونقل هذه النفايات بناقلات خاصة لأماكن التخلص منها وفق تقنيات عالية بطريقة التقطيع والتعقيم.

ووجه الوزير جميع كوادر الوزارة في المركز والمحافظات ومرتبات الإدارة الملكية العاملة مع فرق التفتيش الميدانية والشركاء في الميدان كالجمعيات البيئية، إلى ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفة الجولات الميدانية للحيلولة دون وقوع أي تجاوزات او مخالفات بيئية خلال هذا الظرف الذي تمر به المملكة. وشدد على ضرورة التعامل مع أي شكوى ترد إليهم بمهنية ومسؤولية عالية والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وَالسريعة لحلها وعدم التهاون مع أي جهة او شخص يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها. (بترا)