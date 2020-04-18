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“الخرابشة” يشارك في اجتماعات ايفاد حول ازمة كورونا

منذ ساعتين

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عمان- الغد– شارك د. صالح الخرابشة وزير البيئه ووزير الزراعة المكلف عبر تقنية الاتصال المرئي في اعمال المؤتمر الذي نظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعيه ايفاد وشارك فيه وزراء الزراعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا واسيا الوسطى وذلك بهدف مناقشة وتبادل الخبرات والمعلومات حول خطط و اليات العمل والإجراءات التي تم تنفيذها على أرض الواقع لمواجهة أزمة كورونا المستجد لتخفيف الأثر الناجم عن هذه الازمة وخاصة في المناطق الريفية
وقد بين الخرابشة ما قدمته الحكومة الأردنية لتخفيف الأثر على جميع القاطنين في المملكة وخاصة سكان المناطق الريفية واللاجئين السوريين والتي كان لها الأثر الكبير على الحد من انتشار المرض.
و يهدف المؤتمر الى تبادل المعلومات حول مدى تأثير أزمة كورونا المستجد على المجتمعات الريفية والأمن الغذائي الوطني و تبادل الخبرات حول استجابة الحكومات لحماية المجتمعات الريفية وسلامة الأمن الغذائي الوطني وتحديد ما يمكن القيام به على المستوى الإقليمي وكيف يمكن أن تتوحد الجهود بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعيه لمعالجة الآثار على المدى القصير والمتوسط
واكد الخرابشة أن الحكومة الأردنية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات في الوقت المناسب للحد من انتشار الفيروس وبنفس الوقت حافظة على ديمومة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مع استمرارية تصدير بعض المنتجات الزراعية لدول الجوار.

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