الخرابشة يوضح تفاصيل الفئات الحاصلة على دعم الكهرباء

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الأربعاء، إنّ نسبة عدادات الكهرباء (الاشتراكات المنزلية) التي تستهلك أقل من 600 كيلوا واط 93%، ونسبة عدادات الكهرباء التي تستهلك من 601 – 1000 كيلو واط نحو 6%، واستهلاك فوق 1000 كيلو واط 1%.

وأضاف الخرابشة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، لمناقشة اتفاقيات الطاقة ورد الحكومة على توصيات اللجنة بخصوص التعرفة الكهربائية الجديدة، والهدف من التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستطبق 1 نيسان/أبريل 2022؛ ازالة جزء من التشوهات الموجودة في تعرفة الطاقة الكهربائية، بالتالي الهدف الاخر الرئيسي تخفيض الكلف على قطاعات انتاجية مهمة، بحسب قناة المملكة.

وأشار، إلى أن العملية لغير الأردنيين وغير الفئات المستفيدة من الدعم سنحصل من خلالها حوالي 50 مليون دينار، وسيتم توزيعها على القطاعات الصناعي والتجاري والسياحي والصحي والزراعي.

وأكّد، أن المواطن الذي يقيم في محافظة ويعمل بمحافظة أخرى سيحصل على دعم لعدادين اثنين، ومن يقيم في محافظة ولديه ابن او ابنه يعمل في محافظة أخرى كذلك سيحصل على دعم للعدادين بالغم من انه عزابي، كذلك الذي لديه ابن أو ابنه يدرس في محافظة اخرى سندرس ذلك حتى نمكنه من الحصول على دعم للعدادين.