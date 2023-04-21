الخرطوم.. إطلاق نيران مكثف رغم الهدنة

أفادت وكالة رويترز نقلا عن شاهد عيان بإطلاق نيران مكثف استمر في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد إعلان الدعم السريع والجيش هدنة لمدة لمدة ثلاثة أيام تبدا يوم الجمعة.

وقال المصدر أن هناك أصوات ضربات جوية تدوي من حين لآخر في أنحاء العاصمة السودانية.

وفي وقت سابق وافق طرفا الصراع (الجيش والدعم السريع) على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إنها وافقت على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ يوم الجمعة لتمكين الشعب السوداني من الاحتفال بعيد الفطر.

وأضافت أنها تأمل “أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقفأي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها”.