الخريشا يشارك بحملة توعية من الحوادث المرورية في البلقاء – صور

عمان- شارك متصرف لواء عين الباشا الدكتور حاكم الخريشا، اليوم، في الحملة التوعية من الحوادث المرورية في محافظة البلقاء.

وقام المعهد المروري / مكتب ارتباط الوسط بالتعاون مع الشرطة المجتمعية باعطاء محاضرات في التوعية المرورية لمشتركين المراكز الشبابية وتوزيع البروشرات الارشادية على السائقين وعمل ممرات للمشاة.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة التي اطلقتها مديرية الامن العام بالتعاون مع الشرطة المجتمعية والمعهد المروري الاردني والمراكز الشبابية ومؤسسات المجتمع المحلي والتي تهدف الى التخفيف من الحوادث المرورية من خلال بث رسائل التوعية بكافة الوسائل المتاحة .

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