الموجز

الخريشا يشارك بحملة توعية من الحوادث المرورية في البلقاء – صور

منذ ساعة واحدة
من المصدر

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- شارك متصرف لواء عين الباشا الدكتور حاكم الخريشا، اليوم، في الحملة التوعية من الحوادث المرورية في محافظة البلقاء.

وقام المعهد المروري / مكتب ارتباط الوسط بالتعاون مع الشرطة المجتمعية باعطاء محاضرات في التوعية المرورية لمشتركين المراكز الشبابية وتوزيع البروشرات الارشادية على السائقين وعمل ممرات للمشاة.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة التي اطلقتها مديرية الامن العام بالتعاون مع الشرطة المجتمعية والمعهد المروري الاردني والمراكز الشبابية ومؤسسات المجتمع المحلي والتي تهدف الى التخفيف من الحوادث المرورية من خلال بث رسائل التوعية بكافة الوسائل المتاحة .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

مقالات ذات صلة

افتتاح قاعة كبار السّن في دار الضيافة للمسنين

منذ يوم واحد

نوافذ .. منصة رقمية بنكهة أردنية

منذ أسبوع واحد

الطراونه يتحدث عن تجربتان بالاعلام وحقوق الانسان

منذ أسبوع واحد

“واقع السلامة المرورية في الأردن”.. ندوة في البلقاء (صور)

منذ أسبوعين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock