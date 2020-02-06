الخريشة: انتخابات الهيئة الإدارية الشهر المقبل

عمان-الغد- أعلن رئيس الهيئة الادارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية مصلح نزهان الخريشة عن موعد عقد اجتماع الهيئة العامة للاتحاد في السابع والعشرين من شباط (فبراير) الحالي، لاجراء تعديلات على النظام الاساسي للاتحاد في قاعة جمعية لفتا الخيرية بعرجان.

وقال الخريشة في بيان صحافي صدر عن رئاسة الاتحاد اليوم الخميس انه وبعد اجراء التعديلات على النظام الاساسي سيصار الى علان موعد انتخابات الهيئة الادارية للاتحاد في شهر اذار(مارس) المقبل.

واشار الى ان الاتحاد العام يقدم خدماته المجانية للمستفيدينمن ذوي الاعاقة من خلال 7 مراكز ، فيما يبلغ عدد الاعضاء الممثلين للاتحاد من الجمعيات نحو 108 جمعيات تشكل الهيئة العامة.