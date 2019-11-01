الخريف الإيراني

هآرتس

بقلم: عاموس هرئيل 1/11/2019

قبل نحو شهر وبعد فترة قصيرة على بداية المظاهرات في ارجاء العراق ضد الحكومة، وصل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في رحلة جوية ليلية الى مطار بغداد. وحسب تقرير وكالة “اشوسييدت برس” واصل سليماني في طائرة مروحية من المطار الى قلب “المنطقة الخضراء” في المدينة، وهي المنطقة التي توجد فيها الوزارات الحكومية وجهاز الامن العراقي الى جانب السفارة الامريكية. سليماني قائد “قوة القدس” في حرس الثورة الايراني، فاجأ عدد من كبار الموظفين في الاجهزة الامنية العراقية عندما وقف ليدير جلسة كان يجب أن يقوم رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد الهادي، بادارتها.

مراسلو “إي.بي” نجحوا الى حد ما في التحدث مع موظفين عراقيين شاركا في اللقاء. أو تلقوا تقرير لاحق عن عقدها. حسب الموظفان قال سليماني للمشاركين العراقيين “نحن الايرانيون نعرف كيف نواجه احتجاج كهذا”. في الايام التالية بدأ العراقيون بالعمل. قناصة، كما يبدو من رجال المليشيات الشيعية اطلقوا النار على المتظاهرين. نحو 150 من المتظاهرين قتلوا. والمظاهرات عادت وتجددت قبل اسبوع بعد تهدئة لبضعة اسابيع. ومرة اخرى تم احصاء عشرات القتلى في ارجاء العراق.

ومثلما في المظاهرات التي بدأت في منتصف الشهر الماضي في لبنان، الاحتجاج في العراق تركز على ادعاءات بشأن الساحة السياسية الداخلية – أداء فاشل للحكومة في مجال الاقتصاد، فساد وتوجيه اموال لقطاعات ومنظمات قوية مثل المليشيات الشيعية المؤيدة لايران في العراق وحزب الله في لبنان. في الخلفية هناك مشاعر مناوئة لايران: متظاهرون في الدولتين طلبوا من طهران عدم التدخل في الشؤون الداخلية. في العراق احرقوا اعلام ايران وتظاهروا امام القنصلية الايرانية في مدينة كربلاء المقدسة بالنسبة للشيعة.

ايضا في لبنان قام حزب الله بقمع المظاهرات، ولكن حتى الآن لم يتم استخدام السلاح الناري. زعران التنظيم تم ارسالهم على دراجات وتم تزويدهم بالهراوات للتشاجر مع المتظاهرين وتخويفهم. وحتى الآن فشلوا. في منتصف الاسبوع اعلن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الشريك الكبير لحزب الله في التحالف، عن استقالته ازاء ازدياد الاحتجاج.

سليماني كان محقا. يوجد لايران تجربة في قمع احتجاجات عامة كبيرة. في العام 2009 قبل سنة ونصف على اندلاع الربيع العربي، قمعت السلطات في طهران بقبضة حديدية مظاهرات بدأت في اعقاب ادعاءات بتزوير الانتخابات الرئاسية. “الثورة الخضراء” فشلت، لكن حتى الآن يجد الايرانيون صعوبة في نقل تجربتهم المهنية لحلفائهم في بغداد وفي بيروت. المظاهرات استمرت وفي العراق تسببت بسفك دماء كبير. سقوط الحكومة في بيروت يقلق طهران ورجلها في لبنان، الامين العام لحزب الله حسن نصر الله. في خطاباته الاخيرة اتهم الولايات المتحدة واسرائيل بتشجيع الاحتجاج من وراء الكواليس. وأول أمس كرر هذا الادعاء ايضا موقع الانترنت للزعيم الروحي الايراني علي خامنئي.

من الصعب تصديق ادعاءات ايران وحزب الله. بالنسبة لاسرائيل لا توجد في هذه الاثناء دلائل على تداعيات فورية للتوتر في بيروت. جهاز الامن يتابع باهتمام في هذه الاثناء وهو غير قلق. استمرار المظاهرات في هاتين الدولتين يمكن أن يضعضع الثقة بالنفس للقيادة الايرانية، التي ظهرت مؤخرا كمن تسجل سلسلة نجاحات ازاء عدم الرد الامريكي على خطواتها العسكرية في الخليج وتراجع ادارة ترامب، الذي تخلى عن الاكراد في شمال سورية.

بنظرة من اسرائيل فان المظاهرات تضر بالشرعية التي راكمها حزب الله بفضل دمج وزراء من قبله في الحكومة. لقد كان مريحا جدا لنصر الله الاختباء وراء الحريري. توزيع الغنيمة في الحكومة كما يبدو مكن حزب الله من توفير مصدر رزق لنشطائه بواسطة انضمامهم الى الجهاز البيروقراطي في الوزارات التي اصبحت تحت سيطرته. هذا كان مكسب صاف في فترة يعاني فيها حزب الله من انخفاض المساعدات المالية من ايران، نتيجة لتشديد العقوبات الامريكية.

في السابق اتخذ حزب الله خطوات اكثر عنفا. هذا ما حدث في 2008 عندما هدد بمواجهة مباشرة مع الحكومة، بعد أن طلبت منه ابعاد مقاتليه عن منشأة توجد في مطار بيروت ووقف تشغيل شبكة قطرية للهواتف المحمولة تابعة له. وعلى المدى البعيد فان مواجهة داخلية متواصلة في لبنان يمكن أن تعرض اسرائيل ايضا للخطر: في العام 2006 صادق نصر الله على اختطاف جنود الجيش الاسرائيلي، الذي تبين فيما بعد أنه خطوة البداية لحرب لبنان الثانية، ايضا بسبب توتر داخلي في لبنان. حزب الله كان يوجد في تلك الاثناء في ضائقة من نوع آخر. الحريري ورجاله اتهموه، وكما يبدو بحق، بقتل رفيق الحريري الاب، رئيس الحكومة الاسبق. وفي لبنان ازدادت في حينه الدعوات لنزع سلاح الحزب، وهو وعد لم يتحقق حتى عندما تم تضمينه في اتفاق الطائف في 1989. التصعيد مع اسرائيل استهدف تمكين نصر الله من العودة وطرح نفسه كمدافع عن لبنان. ولكن في نهاية المطاف حدث العكس بالضبط. الاستفزاز خرج عن السيطرة، وكثيرون في الدولة اتهموا نصر الله وحزبه بالدمار الكبير الذي احدثه القصف الاسرائيلي في الحرب.