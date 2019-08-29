الخزاعلة: الإفراج عن موقوفي الرمثا مسألة وقت

أحمد التميمي

إربد- قال عضو مجلس محافظة إربد عن لواء الرمثا محمد خير الخزاعلة، إن مسالة الإفراج عن الموقوفين على ذمة التحقيق والبالغ عددهم 16 شخصا هي مسألة وقت بانتظار يوم الأحد المقبل بناء على وعود حكومية جديدة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية أودعت الموقوفين للقضاء صاحب الاختصاص بالإفراج عنهم أو ادانتهم وأنه سيتم الإفراج عنهم في حال لم يثبت تورطهم بأعمال الشغب التي وقعت في مدينة الرمثا.

يذكر أنه تم توقيف 16 شابا بينهم محامي وممرض ومهندس وعدد من خريجي الجامعات وطلبة التوجيهي بتهمة التجمهر غير المشروع وعرقلة سير العدالة والنشر الكتروني.

وفيما يتعلق بالأشخاص الممنوعين من السفر إلى سورية عبر مركز حدود جابر، أكد الخزاعلة أنه سيتم استكمال باقي الأسماء خلال الأيام المقبلة بعد أن تم رفع إشارة الحجز أمس عن 238 اسما من أصل 500 شخص ممنوع من السفر.

وأشار إلى أن مدينة الرمثا تشهد هدوءا تاما خلال الأيام الماضية بعد أن بذل وجهاء المدينة جهودا كبيرة لتهدئة الأوضاع.