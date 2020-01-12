الخزاعلة يطالب بزيادة دعم الخدمات الطبية الملكية

محمود الطراونة

عمان – قال النائب مفلح الخزاعلة إنّ المجلس يناقش الموازنة العامة في ظل تحديات خطيرة حيث سئم الشعب الأردني من الشعارات والخطابات جراء ارتفاع الأسعار وتآكل الدخل وزيادة البطالة والتضخم.

وطالب الحكومة، في كلمته في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة يوم الأحد، أنّ تأخذ بعين الاعتبار توصية اللجنة المالية النيابية ومطالب النواب، وأبرزها: زيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين وضمنهم موظفي الضمان، وزيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة العاملين، بالإضافة إلى المتقاعدين.

وطالب بزيادة دعم الخدمات الطبية الملكية لدورها الفاعل بتقديم الخدمة الصحية لأكبر شريحة من الأردنيين.

وقال “إن العجز بحسب مشروع قانون الموازنة يصل إلى حوالي 1.2 مليار، والمجازفة بزيادة العجز على أمل تحريك العجلة الاقتصادية وتبني سياسة التقشف لا يمكن أن ينسجم مع تحفيز الاقتصاد والنمو”.

وبين أن حقوق محافظة المفرق من النفقات الرأسمالية المرصودة لا ترتقي إلى مستوى آمال وتطلعات أبناء المحافظة، مستعرضاً عدداً من مطالب أبناء المحافظة.

وأوضح أن من بين هذه المطالب إيلاء قطاعي التعليم والصحة الدعم والرعاية اللازمة وإنشاء كلية طب في جامعة آل البيت، على ألا تتحمل الجامعة أي نفقات لإنشائها.

وطالب بتحويل مستشفى الزرقاء الحكومي إلى مستشفى جامعي بتبع للجامعة الهاشمية أسوة ببقية الجامعات.

وطالب بإنشاء كلية مهنية بمحافظة المفرق لتدريب مختصين يحتاجها سوق العمل، وأنّ تتبع الكلية وزارة العمل، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة عسكرية بمنطقة رحاب.