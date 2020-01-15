الخزاعلة: ينتابني الغثيان بسبب عدم الإنجاز لبعض الوزارات

محمود الطراونة

عمان – وجه النائب رائد الخزاعلة نقدا شديدا لحكومة الدكتور عمر الرزاز لجهة تشكيل الحكومات .

وقال ان حكومة الرزاز حظيت بإجماع شعبي اكثر من حكومتي وصفي التل وهزاع المجالي مستدركا الا انها انشغلت بتعيين المحاسيب وحبايب القلب .

وتابع بالقول لا بد من انهاء وترميج 70% من الموظفين العامين وسط هذا الزحام .

وتساءل كيف يمكن لنائب ان يعين 1700 موظف في عام واحد بأمانة عمان وبكشف واحد . وقال ان زميله النائب اقسم له انه عينهم مرة واحدة.

واضاف خلال مناقشة موازنة 2020 اليوم الاربعاء ، انه ينتابه الغثيان حينما يمر بجوار بعض الوزارات بسبب عدم الإنجاز ، مشيرا الى انهم قاموا بتحذير الرئيس الرزاز من تعيين المحاسيب و”حبايب القلب” و”سهّيرة الليل” في مناصب وزارية !

ولفت الى وجود وزير في الحكومة منذ عامين لم يتحدث بأي كلمة ، وبات عالة على قلوب النواب ، مطالبا الى ان من لا يتحمل المسؤولية يجب عليه المغادرة خاصة من اضاع البلاد والعباد بسبب سوء التدبير.

وشدد على أهمية قطاع التكنولوجيا مستغربا كيف يمكن ان يوزر الرئيس شخصا لم يوافق عليه أي شخص.