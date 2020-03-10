الخسارة الثالثة تواليا للمتصدر ميلووكي بدوري السلة الأميركي

لوس انجليس – تكبد ميلووكي باكس متصدر المجموعة الشرقية وصاحب افضل سجل هذا الموسم، خسارته الثالثة تواليا بسقوطه امام دنفر ناغتس 109-95، الاثنين في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

وقاد جمال موراي الذي سجل 21 نقطة في المباراة خمسة زملاء اخرين له سجلوا اكثر من 10 نقاط بينهم بول ميلساب (20 نقطة و10 متابعات)، وجيريمي غرانت (19 نقطة)، ليساهموا بتحقيق فريقهم فوزه الرقم 43 مقابل 21 خسارة.

وكان باكس يخوض ثاني مباراة له في غياب نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو، وبدا واضحا افتقاد الفريق لخدماته اثر تعرضه لاصابة في ركبته اليسرى خلال الخسارة أمام لوس انجليس ليكرز يوم الجمعة الماضي. وكان يانيس غاب ايضا عن خسارة فريقه امام فينيكس صنز ايضا الاحد.

The top plays from Kyle Korver: 23 PTS | 4 REB | 4 AST | 8-15 FG | pic.twitter.com/gJuXELuqiK — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 10, 2020

وحاول باكس مجاراة مضيفه، لكنه تخلف في الربع الأول بفارق 15 نقطة، ما صعب عليه المهمة، ورغم أن الأفضلية في الربعين التاليين كانت في مصلحته (30-23 و17-14) إلا أن أصحاب الأرض حافظوا على تقدمهم ووسعوا الفارق مجددا في الربع الأخير (33-24).

ولم تمنع النقاط الـ23 التي سجلها البديل كايل كورفر بينها خمس رميات ثلاثية، أفضل مسجل في باكس، بابعاد شبح الخسارة عن الفريق، لم تؤثر الخسارة على وضع ميلووكي الذي يستريح في صدارة منطقته، بيد انها ستجعل مهمته صعبة في ان يصبح ثالث فريق يحقق 70 فوزا في الموسم العادي اذ بات يتعين عليه الفوز في مبارياته الـ17 المتبقية لتحقيق الانجاز. (أ ف ب)