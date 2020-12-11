الخسارة ممنوعة في الـ”دربي” المدريدي.. مهمتان سهلتان لسوسييداد وبرشلونة

مدريد – ستكون المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم السبت على موعد مع “دربي مدريد” بين ريال حامل اللقب وأتلتيكو متصدر الترتيب، فيما يخوض ريال سوسييداد (الثاني) مفاجئة الموسم مباراة سهلة أمام إيبار، ويلعب برشلونة المتعثر مع ليفانتي.

ويحمل الـ”دربي” عنوانا واحدا هو “لا للتفريط بأي نقطة”، فأتلتيكو مصرّ على مواصلة مشواره في البطولة واستعادة اللقب المنشود منذ تحقيقه المرة الأخيرة الموسم 2013-2014، وريال يريد محو الصورة المتردية التي ظهر بها منذ بدء الموسم والتقدم في الترتيب نحو الحفاظ على لقبه.

ويتواجه الفريقان بعد بتجنبهما الخروج الكارثي من دوري أبطال أوروبا الأربعاء بفوز الأول على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني والثاني على سالزبورغ النمساوي بالنتيجة نفسها 2-0 في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

ويتفوق أتلتيكو على جاره ريال (الرابع) كونه متصدر الترتيب بـ26 نقطة رغم انه خاض عددا أقل من المباريات، ويتقدم عليه بفارق ست نقاط علما ان اتلتيكو خاض 10 مباريات مقابل 11 لريال.

ولم يتذوق اتلتيكو طعم الخسارة في الدوري المحلي منذ الأول شباط (فبراير) الماضي حين سقط في “دربي” العاصمة نفسه أمام مضيفه ريال 0-1 في المرحلة الثانية والعشرين من البطولة في الموسم الماضي،خاض بعدها 26 مباراة، تعادل في تسع، وفاز في 17 مباراة منها آخر سبع مباريات.

ويأمل الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب “لوس روخيبلانكوس” مواصلة مشواره الناجح الخالي من العثرات والمحافظة على سجل فريقه خاليا من الهزائم، وإضافة ثلاث نقاط جديدة تحافظ على أقل تقدير على فارق النقطة مع سوسييداد.

واعتبر سيميوني ان المباراة ضد ريال دائما ما يكون لها حسابات مختلفة عن بقية مباريات لا ليغا “رغم ان المباراة تقام بدون جمهور، إلا أنها ستكون حماسية ولا نريد الفوز فقط من أجل الصدارة بل من اجل اسعاد جماهيرنا في منازلهم”.

في المقابل يعوّل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي على مواطنه كريم بنزيمة هداف الفريق وصاحب هدفي الخلاص في مرمى الفريق الألماني المؤهلين الى الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال.

واستعاد زيدان جهود قائده سيرجيو راموس بعد فترة غياب جراء الإصابة ما سيمنح الخطوط الخلفية حصانة اضافية سيما انه في فترة غيابه كانت احدى الحلقات الأضعف في الفريق ما أدى إلى تفريطه بالعديد من النقاط.

ويمني ريال سوسييداد النفس بتعرض اتلتيكو لعرقلة تعيد له صدارة “لاليغا”، والخروج من دوامة التعادلات التي عانى منها في المرحلتين الأخيرتين مع فياريال (1-1) وألافيس سلبيا.

ويخوض برشلونة الذي تعرض لهزيمة ثقيلة الثلاثاء في دوري الأبطال 0-3 أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي ما حرمه من صدارة المجموعة السابعة لصالح الأخير مباراة سهلة نسبيا مع ليفانتي.

وسيكون على الفريق الكاتالوني مواجهة احد الفرق المتأهلة من المركز الأول في دور الـ16 للمسابقة القارية ما قد يعقد مهمته.

ويحتل الفريق بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان المركز التاسع بـ14 نقطة (خاض 10 مباريات فقط).

وعبر حارس مرمى الفريق الألماني مارك أندريه تير شتيغان عن سخطه من نتائج الفريق في الآونة الأخيرة “في الدوري الإسباني لسنا حيث نريد أن نكون ولكن يمكننا الحصول على بعض النقاط وهذا هو الهدف في الأسابيع القليلة المقبلة”. معتبرا ان الفوز على ليفانتي امر لا بد منه.

وأضاف “نحن نلعب على أرضنا ولا يمكننا تحمل خسارة المزيد من النقاط الآن”. -(أ ف ب)