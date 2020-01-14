الخشاشنة: رئيس الأركان السابق فرغ الخدمات الطبية من الكفاءات

محمود الطراونة

عمان – وجه النائب عيسى الخشاشنة اتهامات لرئيس هيئة الأركان السابق متهما إياه بأنه فرّغ الخدمات الطبية الملكية من الكفاءات والكوادر الطبية المدربة.

وأشار خلال مناقشات الموازنة اليوم الثلاثاء الى ضرورة رفع سن التقاعد للأطباء إلى 67 عاما، مستثنيا من يطلب الإحالة على التقاعد بنفسه.

كما طالب الخشاشنة برفع سن التقاعد لمن يتسلم الإدارة إلى 63 عاما ، وإلغاء قرار منع تجديد جواز السفر للمتعثرين، كما طالب بترفيع منطقة برقش إلى قضاء، مشيرا إلى أن وزير الداخلية قد وعد بذلك منذ 3 سنوات إلا انه لم ينفذ.

ودعا إلى إتمام الكلية التقنية من خلال التمويل التأجيري، بحيث ترصد الأرباح والأقساط في الموازنات القادمة.

وطالب ببناء قصر عدل في لواء الكور، واستحداث مديرية عمل في لواء الكورة، بالإضافة لبناء محكمة بداية غرب محافظة إربد.

كما طالب بإنشاء مكتب للأحوال المدنية في منطقة برقش التي يسكنها أكثر من 70 ألف نسمة، وفق قوله.

وأكد على ضرورة تنفيذ الطرق الزراعية المنتشرة في الكورة والعمل على إنفاذ الطرق للمناطق الحرجية التي تبلغ 52 ألف دونم -بحسبه-، محذرا أنه “إذا اندلعت الحرائق في الأحراج فإنه لا طريق للوصول إليها”.

وطالب بزيادة عدد المقاعد المخصصة للواء الكورة في القوات المسلحة وقوات الدرك والمخابرات.

ودعا إلى تحفيز الكوادر الصحية للعمل في مستشفى الأميرة راية، لافتا إلى أن المنطقة تعتبر طاردة نتيجة صعوبة الوصول إليها بسبب الطرق.

وكشف أن أسوار مركز صحي “جديتا والأشرفية” آيلة للسقوط، مؤكدا وجود تقرير تثبت هذا الأمر.