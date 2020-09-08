الخشمان: وفاة أصحاء بكورونا مؤشر على خطورة المرض

عمان- دعا مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان، المواطنين الى عدم التشكيك بحقيقة وجود وانتشار مرض كورونا وخطورته.

وقال الخشمان لوكالة الأنباء الاردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن الوفيات التي سجلت اليوم وأمس بسبب فيروس كورونا، لا تعاني من أية أمراض مزمنة ومصاحبة، ما يؤشر الى خطورة المرض وأهمية عدم التهاون في التعامل معه.

وبين ان العديد من المصابين بفيروس كورونا دخلوا الى المستشفى وكانت حالتهم مستقرة، ولكن سرعان ما ظهرت عليهم اعراض ومضاعفات كالالتهاب الرئوي الحاد، والصعوبة في التنفس، وأن بعض الحالات قد وصلت الى مرحلة الفشل الكلوي، وبعضها مازالت على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وشدد الخشمان على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات والابتعاد عن التجمعات وبخاصة في المناسبات الاجتماعية، ما يسهم في السيطرة على الوضع الوبائي والحد من انتشار الفيروس. بترا