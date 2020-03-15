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الخشمان لـ”الغد”: لم نستطع جلب السعودي بحجة سكنه بجانب شخصية مهمة

منذ 44 دقيقة
مستشفى الأمير حمزة -(تصوير: محمد مغايضة)

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حمزة دعنا

عمان- قال مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان لـ”الغد” إن المصاب بفيروس كورونا تامر السعودي هرب من المستشفى ولم يساعده احد بالخروج.
وأضاف الخشمان، أن السعودي غادر مسرعا بعد أن وجد نفسه بغرفة العزل ولم يبقى سوى دقيقتين وحاول الحارس الإمساك به الا انه لم يستطع.
وحول عدم جلب السعودي من المنزل بسيارة مخصصة قال الخشمان، ان المصاب قال انه يسكن بجانب سفارة وشخص مهم ولا يريد أن يثير الجلبة أمام القاطنين بالمنطقة.
ودعا الخشمان وسائل الإعلام للحضور إلى قسم العزل للكشف عليه وعن مدى تطوره في عزل المرضى.

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