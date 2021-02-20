الخشمان: مشغلو النقل العام ينتظرون رفع سعة استخدام المقاعد

رهام زيدان

عمان -قال نقيب أصحاب الحافلات عبدالرزاق الخشمان إن “قطاع تشغيل النقل العام ينتظر ردا من الجهات الرسمية المعنية للإجابة عن مطالب رفع سعة استخدام المقاعد في وسائط النقل إلى %100 بدلا من 75 % حاليا”.

يأتي هذا في وقت سمحت فيه الحكومة في نهاية شهر نيسان (إبريل) الماضي بإعادة تشغيل قطاع النقل العام بأنماطه المختلفة بنسبة لا تزيد على 50 % من سعة المقاعد بعد توقف دام قرابة شهر ونصف الشهر قبل أن ترفع نسبة السعة إلى 75 %.

يذكر أن عدد وسائط النقل العام (الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والصغيرة والتاكسي) انخفض بنسبة 1.3 % خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب أرقام هيئة تنظيم النقل البري، حيث بلغ عدد الوسائط 37184 واسطة في نهاية العام الماضي مقارنة مع 37699 واسطة العام قبل الماضي.

كما بلغ فيه عدد سيارات السيرفيس العمومي ضمن اختصاص الهيئة 1013 سيارة مقارنة مع 1018 سيارة في 2019، والمركبات العمومية المتوسطة 3521 سيارة مقارنة مع 3620 في 2019، والحافلات العمومية ضمن اختصاص الهيئة أيضا بلغ نحو 734 حافلة مقارنة مع 776 حافلة.

وفي المقابل، ارتفع عدد سيارات التاكسي الأصفر إلى 5382 سيارة في 2020 من 5361 سيارة في نهاية العام الذي سبقه، في وقت كان فيه عدد مكاتب التاكسي الأصفر 141 مرتفعا عن 135 مكتبا في 2019.

وبلغ متوسط العمر التشغيلي لأسطول النقل العام، في العام الماضي، نحو 10.6، وعدد الباصات لكل 1000 نسمة 0.7.