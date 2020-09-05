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الخشمان: 5 من مصابي كورونا بحالة “خطيرة”

منذ 3 ساعات
مستشفى الأمير حمزة

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محمود الطراونة

عمان- كشف مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبدالرزاق الخشمان، اليوم السبت، أن 5 من المصابين بفيروس كورونا المستجد، حالتهم خطيرة وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي، إضافة إلى أن 3 آخرين يتوقع إدخالهم غرف العناية الحثيثة لأن وضعهم غير مستقر.

وقال الخشمان، في تصريحات لـ”الغد”، إن اثنين من المرضى باشرا في عمليات غسل الكلى حيث ضرب فيروس كورونا أجهزة القلب والكلى لديهما، فيما يوجد 3 أشخاص غير مصابين بأمراض سابقا.

وبين الخشمان أن أعمار المرضى الذين وضعهم خطير، (ثلاثيني وأربعيني و3 فوق الـ60 عاما)، موضحا أن الموجة الحالية لفيروس كورونا عنيفة وتسبب آثارا بالغة في القلب والكلى.

ويوجد في مستشفى الأمير حمزة الحكومي، 197 مصابا بفيروس كورونا يتوقع خروج 20 شخصا منهم بعد شفائهم.

وكان الأردن سجل 16 وفاة بالمرض منذ اكتشافه نهاية العام 2019، وبلغ مجموع الإصابات في المملكة 2301 إصابة.

m.tarawneh@alghad.jo

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