الخصاونة: آن الأوان لإيجاد منظومة نقل متطورة وآمنة

عمان- الغد- تم عقد الاجتماع الاول للفريق الذي تم تشكيله لتقييم قطاع النقل برئاسة وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة ووزير النقل الاسبق مالك حداد ونقيب أصحاب الباصات الأردنية ونقيب اصحاب مكاتب سيارات التأجير ونقيب اصحاب السيارات العمومية ومدير المدينة في أمانة عمان و مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة و امين عام وزارة النقل بالوكالة حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور التي تعنى بتطوير قطاع النقل البري وتم الاتفاق على الهدف الذي من اجله شكل الفريق وما هي الأمور التي تحد من النهوض به.

وخلص الاجتماع على ان تقوم كل جهة بتقديم ورقة تتضمن المشاكل التي يواجهها كل نمط من أنماط النقل البري والحلول المقترحة ليصار الى نقاشها في الاجتماع القادم .

من جانبه اكد وزير النقل خلال الاجتماع على ضرورة الاسراع في عمل الفريق من اجل الوصول الى الحلول المثلى لرفع سوية القطاع لمواكبة المعايير الدولية وتلبية حاجة السوق المحلية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والتجار على حد سواء .

وشدد على انه ان الاوان من اجل العمل سويا لإيجاد منظومة نقل متطورة وامنة والانطلاق نحو مستقبل مشرق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتفعيل دور القطاع الخاص لما له من اهمية في هذا المجال.