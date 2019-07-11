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الخصاونة: أكثر من 3 آلاف براد لتصدير المنتجات الأردنية

منذ ساعة واحدة

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محمود الطراونة

عمان– قال وزير النقل أنمار الخصاونه “بإنه لا مانع لدى الحكومة من تحديد سعر النقل بين 9 الى 10 آلاف درهم إماراتي في فصل الصيف والشتاء، بعد التوافق مع المعنيين، بعد أن وصل السعر حاليا إلى 14 ألف درهم إماراتي فيما كان بالسابق 6 آلاف درهم.

وأضاف الخصاونة خلال اجتماع لجنة الزراعة مع وزراء النقل والعمل والزراعة والمياه، أن لدى الأردن 3037 براد مرخص ومجهز لتصدير المنتجات الأردنية.

وأشار إلى أن وزارة النقل استحدثت مكتبا لتشغيل هذا النمط من التصدير وأن عدد البرادات مناسب، وفي حال عدم توفر براد أردني ستسمح الوزارة للأجنبي بالتحميل.

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