الخصاونة أمام النواب: الحكومة ملتزمة بروح التشاركية مع مجلس النواب

عمان – الغد – قدم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التهنئة لرئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات، بانتخابه رئيساً للمجلس، وأعضاء المجلس بانتخابهم.

وقال الخصاونة في حديث له تحت قبة البرلمان مساء الخميس، إن الحكومة ملتزمة بروح التشاركية مع مجلس النواب وفق اعلى درجات الشفافية للوصول الى المبتغى الافضل.

وأكد أن الحكومة ستعمل مع النواب لتحقيق ما يستحقه المواطن ضمن المحددات الدستورية وفق احترام السلطات لبعضها البعض.

وتابع الخصاونة :” لا يوجد أمام الأردنيين مستحيل، وسنمضي الى رحاب أفضل وسنتجاوز الجائحة بخير”.