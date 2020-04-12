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الخصاونة أمينا لسر مجلس الوزراء

منذ 39 دقيقة
أشرف الخصاونة أميناً لسر مجلس الوزراء

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عمان – الغد- قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعيين أشرف الخصاونة أميناً لسر مجلس الوزراء.

ويحمل الخصاونة درجة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنيّة منذ عام 1995م، وحاصل على إجازة ممارسة مهنة المحاماة، وعمل في رئاسة الوزراء منذ عام 2000م، حيث شغل وظائف قانونيّة وإداريّة في ديوان التشريع والرأي، والدائرة القانونية، والمكتب الخاص لدولة رئيس الوزراء.

كما عمل مستشاراً قانونيّاً لعدد من وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، والدولة للشؤون القانونيّة، ومستشاراً قانونيّاً للجان الوزاريّة وشارك في العديد من البرامج القانونيّة والإدارية المتخصصة في الولايات المتحدة الأميركيّة وتركيا والمغرب ومصر ولبنان

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