الخصاونة: استقرار الوضع الوبائي سيدفعنا إلى تخفيف ساعات الحظر

عمان- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم لأحد، إن “استمرار استقرار الوضع سيدفعنا قريباً إلى تخفيف ساعات الحظر، ودراسة حظر يوم الجمعة، وإعادة فتح بعض القطاعات”.

وأضاف خلال لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أن “أولويات الحكومة العمل على استقرار الوضع الوبائي بالتوازي مع الحفاظ على القطاع التجاري”، مؤكداً أن القطاع التجاري شريك وطني مهم، ومميزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح الخصاونة أن “الحكومة حريصة على ديمومة القطاع التجاري في ظل جائحة كورونا”، مبيناً أن بعض الإغلاقات كانت ضرورية؛ لتجنب الضغط على القطاع الصحي في وقت كانت الطاقة السريرية لا تسعفنا.

ولفت النظر إلى أن “القطاع التجاري يسهم بما نسبته 54.5% من الناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني”.

وتابع: “نواجه شُحا في السيولة المالية في ظل هذه الأوضاع الصعبة”، مضيفا: “نتطلع للمرحلة المقبلة لنهج اقتصادي تشاركي، وتمكين القطاعات من التعافي من آثار جائحة كورونا”.

وأكّد رئيس الوزراء أن “الحكومة ستسعى للاستقرار التشريعي؛ لتحفيز الاستثمار”.

من جهته، استعرض رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري في ظل جائحة كورونا.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير: “نؤمن بنهج التشاركية، ونثق بقدرة الحكومة على تجاوز التحديات”.-(المملكة)