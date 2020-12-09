الخصاونة: الإسراع بإنجاز متطلّبات المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

عمان – الغد – وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى الإسراع في إنجاز جميع المتطلّبات الإداريّة والتنظيميّة للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ليبدأ عمله في أقرب وقت ممكن.

وشدّد الخصاونة خلال ترؤّسه للجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على ضرورة تهيئة جميع الإمكانات التي يتطلّبها عمل المركز، ليسهم في تعزيز القدرات للتعامل مع جائحة كورونا، أو أيّ تحدٍّ مستقبلي مماثل.

وكانت الإرادة الملكيّة السامية قد صدرت منذ أسبوعين بالموافقة على نظام المركز، وتم نشره في الجريدة الرسميّة.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين المهندس حسين مهيدات أميناً عامّاً لوزارة الإدارة المحليّة، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات وفقاً لنتائج المسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القياديّة، وبموجب الاختبارات التي أجراها ديوان الخدمة المدنيّة، والمقابلات التي عقدتها اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة مع المرشّحين للوظيفة.