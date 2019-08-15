الخصاونة: الجسر العربي تنقل أكثر من 12 ألف حاج

عمان- الغد- قال وزير النقل المهندس انمار الخصاونة خلال حضوره اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة غير العادي والذي عقد مؤخرا في القاهرة وبحضور وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، و مثل الجانب العراقي الكابتن كاظم هاشم نيابة عن وزير النقل العراقي بالإضافة الى الإدارة التنفيذية للشركة ان الجسر العربي للملاحة تعزز وتوثق العلاقات والروابط الأخوية بين الدول العربية وانها علامه مضيئة في العمل العربي المشترك.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف المالي للشركة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019، حيث حققت الشركة ارباحا قدرها 3.170 مليون دولار خلال هذه الفترة وهو ما يفوق المستهدف في الموازنة التخطيطية بنسبة 31% وبزيادة عن الفترة المثيلة من عام 2018 بنسبة ٩٧%

حيث أوضحت إدارة الشركة أن هذه النتائج بسبب تنفيذ مجلس إدارة الجسر العربي لخطة محكمة تمثلت في ضبط النفقات والمصاريف التشغيلية واستمرار تأجير الباخرة عمان والاستثمار الأمثل للسيولة المالية للشركة وتقديم خدمات متميزة للركاب وعروض تشجيعية مختلفة وهو ما أشاد به وزيرا النقل الاردني والمصري .

كما استعرضت الجمعية دور الجسر العربي في نقل 12.487 الف حاج هذا العام عبر خط العقبة نويبع في الفترة من 26 /7/ 2019 وحتى 2/ 8 /2019 حيث أشارت إدارة الجسر العربي انه تم عقد اجتماعات في ميناءي نويبع و العقبة للتنسيق على كافة الإجراءات والتدابير التي تعمل على تيسير سفر الركاب مع الجانبين المصري والاردني بالإضافة الى قيام الشركة بالتجهيز الفني للعبارات وتجهيز وصيانه ساحة الحجاج بنويبع وتوفير كافة الخدمات بأنواعها المختلفة للركاب

ثم استعرضت الشركة استعدادها لعودة الحجاج في الفترة من 16وحتى27 من أغسطس الحالي حيث تم تجهيز ساحة الحجاج بالعقبة وتوفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج .

هذا وقد تم على هامش الاجتماعات عقد الخصاونه لقاءا مع وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير وتم التباحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل بكافة انماطه .