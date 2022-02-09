الخصاونة: الحكومة لن تألو جهدا في دعم الصحف الورقية

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة لن تألو جهداً في دعم الصحف الورقية ضمن حدود قانون الموازنة العامة للدولة، وذلك للتخفيف من وطأة الأزمة المالية التي تعاني منها.

وأوضح رئيس الوزراء خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستقدم كل أوجه الدعم الممكن للصحف الورقية وخصوصاً صحيفتي الرأي والدستور ضمن حدود الإنفاق العام المسموح لها وفق قانون الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن الحكومة تتعامل في قضية الصحف مع شركات ليست مملوكة للحكومة.

ولفت إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة للحد من الأزمة التي تتعرض لها الصحيفتان، ومن أبرزها تسييل الرواتب المتأخرة للعاملين في الصحيفتين بعد التمديد لهما في برنامج “استدامة”، وتقديم العديد من المساعدات التحفيزية بما فيها مبالغ مالية للصحفيين.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل دعم الصحيفتين من خلال تأخير سداد بعض الفوائد والغرامات المترتبة عليهما بسبب تأخير دفع بعض الاشتراكات لجهات حكومية، إلى جانب تقديم أي دعم مالي ممكن في حدود القانون.

وأشار الدكتور الخصاونة إلى الدور المحوري والهام الذي أدته صحيفتا الرأي والدستور في مسيرة الدولة الأردنية، من خلال الدفاع عن قضاياها والذود عنها وحمايتها في مفاصل أساسية مرت بها، مجددا التأكيد على أن الحكومة لها مصلحة أساسية في أن تتعافى الصحيفتان.

وقال رئيس الوزراء إن الأزمة التي تمر بها الصحيفتان تعود إلى قرارات تراكمية اتخذت من قبل إدارات لهاتين الصحيفتين في مرحلة ما، في إطار اجتهاد استثماري لم يكن موفقاً، ما انعكس سلباً على الأداء المالي لهما.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء أهمية القطاع الزراعي، مضيفاً “هذا القطاع نعهده قطاعاً وطنياً أساسياً ساعدنا كثيراً في تجاوز الكثير من التحديات وخصوصاً خلال جائحة كورونا”.

وأضاف، إن الحكومة ستقوم بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في ضوء التشريعات والإمكانيات القائمة، وستجد المعالجات اللازمة فور ورود التنسيبات اللازمة من قبل وزارة الزراعة، وبما يمكن هذا القطاع من مواصلة دوره الحيوي والأساس في خدمة الدولة.