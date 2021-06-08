الخصاونة: شراكة استراتيجية مع البنك الدولي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتشغيل الأردنيين

عمان- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، وفدا من البنك الدولي ضم عميد مجلس المدراء التنفيذيين الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كوماجا.

واكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، اهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي لدعم جهود الحكومة في المرحلة القادمة في العديد من المحاور ذات الاولوية.

وقال ان الاردن يتطلع الى زيادة التعاون مع البنك الدولي لتحقيق مجموعة من الاهداف تتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية وخلق الوظائف المطلوبة لتشغيل الاردنيين والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

واشار رئيس الوزراء، الى ان جهود الحكومة تتركز خلال المرحلة المقبلة على المساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي المطلوب وتجاوز التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا .

وبين اهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحفيز الاستثمار ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي. من جهته، اكد عميد مجلس المدراء التنفيذيين الدكتور ميرزا حسن، على علاقات الشراكة بين البنك والاردن، لافتا الى ان الاردن اكبر شريك استراتيجي للبنك في منطقة الشرق الاوسط مؤكدا على المزيد من الدعم والمساندة للاردن. واوضح حسن ان زيارة الوفد للمنطقة بعد اكثر من عام على جائحة كورونا، تأتي بهدف البحث في سبل تقديم الدعم والمساعدة للدول في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، معربا عن اعتقاده لحاجة المنطقة خلق ملايين فرص العمل للشباب، وهو من اكبر التحديات القائمة واهمية ايجاد حلول لها.

بدوره اكد نائب رئيس مجموعة البنك لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج، اهمية تعزيز قدرة الاردن على استقطاب الاستثمارات في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها دول المنطقة لاستقطاب استثمارات كبرى تسهم في ايجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة.

كما اكد استعداد البنك الدولي لتوفير المزيد من المساعدات المالية لتمكين الاردن من مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة. –(بترا)