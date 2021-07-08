الخصاونة: عودة التعليم الوجاهي في مطلع أيلول

معبر جابر- أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الخميس، عن عودة التعليم الوجاهي في الأول من أيلول المقبل.

وجاءت تصريحات الخصاونة خلال زيارته لمعبر جابر ضمن جولة تشمل مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد، حيث وجه وزير الداخلية مازن الفراية لإيقاف العمل بنظام لـ “الباك تو باك” بأسرع فترة ممكنة دون المساس بالاعتبارات المرتبطة بالاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الخصاونة، أنه يريد أن يعمل معبر جابر بكل طاقته وأيضا كذلك الأمر بما يتعلق بمعبر الكرامة الذي يصل بين الأردن والعراق.

وأكد أنه خلال عمليات فتح القطاعات، “نعول على التزام المواطن بعدم التعرض لرجال الضابطة العدلية ورجال الأمن العام المسؤولين عن إدارة المرفق”، وفق “هلا أخبار”.

كما وجه الخصاونة وزير الأشغال العامة والإشكان للإسراع بأعمال البنى الحتية، بقوله “الاستجابة لأعمال البنى التحتية يجب أن لا تكون على قاعدة الإطالة بالإجراءات، وأن الأعمال بحاجة إلى مقاربات إنجاز واضح وفوري”.

وأضاف “المواطن لن يأخذنا بجدية إذا قلنا له بأن طريق طوله 1 كيلو متر يحتاج إلى سنة لإنجازه، وحقه أن لا يأخذنا بجدية، وحقه أن نقدم له جداول زمنية واضحة ويقبلها العقل وتقبلها سيرورة الإدارة والعمل”.

وأوضح أن التمكين ضروري للكوادر العاملة في معبر جابر الحدودي، منوها بأن مهاما مركبة وإضافية ستقع على عاتقهم بسبب الفتح شبه الكامل لهذا المعبر.

وأكد الخصاونة في حديثه للعاملين في المعبر بأن بابه مفتوح للاستماع لكل القضايا والمطالب والمعيقات التي قد تعترضهم حتى فيما يتعلق بالتشبيك مع إدارات خارج إطار إختصاصهم.

وشدد على ضرورة ترسيخ فكرة سيادة القانون على الجميع، فضلا عن المحافظة على الأمن الصلب وأمن وآمان المواطن.