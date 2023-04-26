الخصاونة: قانون البيئة الاستثمارية زاد من حجم الاستثمارات في الأردن

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن جذب الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين على رأس الأولويات الحكومية.

وأشار الخصاونة، في اجتماع ترأسه جلالة الملك عبدالله الثاني، وعقد بقصر الحسينية لمتابعة مراحل خطة تنفيذ وزارة الاستثمار، إلى أن نفاذ قانون البيئة الاستثمارية الجديد زاد من حجم الاستثمارات بالأردن.

بدورها، أشارت وزيرة الاستثمار خلود السقاف إلى أن الوزارة ستطلق منصة الاستثمار قريبا، متضمنة معلومات شاملة عن الفرص والإمكانات المتوفرة في القطاعات ذات الأولوية.

وبينت أن الخطة ركزت على الجودة والتميز باعتبارهما قيمتان أساسيتان للاستثمار في الأردن، لافتة إلى أنها ستركز في مراحل تنفيذها على تحديث الأرقام والبيانات والدراسات المتصلة بالفرص المتاحة والترويج لها.

وحسب السقاف، ارتفع حجم الاستثمار بالمملكة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأوضحت أنه تم تحديث التعليمات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار، وإنجاز المرحلة الأولى من أتمتة الإجراءات، وإعداد خارطة تفاعلية للاستثمار، ودراسة الفرص المتاحة، وإعداد استراتيجية لتشجيع الاستثمار.