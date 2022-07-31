الخصاونة: قد نعيّن وزيرا للإشراف على تحديث القطاع العام

أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أهمية العمل الكثير الممتد والمتابعة المستمرة، فيما يتعلق بخطة تحديث القطاع العام، ووجود قاعدة من الضمانات والبرامج المستقبلية التي ستشرع الحكومة على العمل بها فورا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد لإعلان خطة تحديث القطاع العام.

وأضاف الخصاونة أن “هذا سيتطلب بالقطع أن توكل مهمة الإشراف عليه مرحليا للجنة وزارية، مع الأخذ بالاعتبار أنه في مرحلة ما ربما نصل إلى مرحلة تتطلب أن يكون هناك وزير مشرف على هذا الموضوع وموضوع التحول الرقمي ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية والرؤية الاقتصادية ومؤشرات الأداء العام فيما يتعلق بالالتزامات الحكومية وبرنامج الحكومة الاقتصادي فضلا عن خطة التحديث الإداري والنهوض بالقطاع العام ليصل إلى المستوى الذي نصبو إليه ويشكل اليوم ضرورة موضوعية وأولوية أساسية للمواطن الأردني”.