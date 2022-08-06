الخصاونة: قلّة قليلة سوداوية مقابل أغلبية قلوبها بيضاء

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم السبت، إن اختيار إربد عاصمة للثَّقافة العربيَّة، ومأدبا عاصمة للسِّياحة العربيَّة دليل على مكانة الأردن الكبيرة إقليميَّاً وعالميَّاً.

جاء ذلك خلال رعايته في المركز الثَّقافي في إربد، فعاليَّات “إيدون الثَّقافيَّة”، ضمن احتفاليَّة إربد عاصمة الثَّقافة العربيَّة.

وأضاف الخصاونة: إربد زاخرة بالإسهامات والقامات الثَّقافيَّة والعلميَّة، شأنها شأن جميع محافظات المملكة؛ ما أسهم في اختيارها عاصمة للثَّقافة العربيَّة.

وشدد على أن مواقف جلالة الملك ثابتة وراسخة تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة وصولاً إلى نيل الشعب الفلسطيني الشَّقيق حقوقه المشروعة كاملة بإقامة دولته المستقلَّة وذات السِّيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقيَّة.

وتابع رئيس الوزراء: الأردن بقيادته الهاشميَّة يدافع عن القدس ومقدَّساتها انطلاقاً من الوصاية الهاشميَّة التاريخيَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس، والحفاظ على الوضع التَّاريخي والقانوني القائم فيها.

وأضاف: قيادتنا الهاشميَّة وفَّرت الأمن والاستقرار والازدهار والعلم والكرامة لشعبنا الأردني الأبيّ، من أجل عزَّة الوطن وامتداداً لمبادئ الثَّورة العربيَّة الكُبرى.

وأشار الخصاونة إلى أن قلَّة قليلة تمارس السَّوداويَّة ولا ترى إلَّا السَّواد، مقابل أغلبيَّة قلوبها بيضاء وناصعة البياض وخُلقها كريم، تعمل من أجل وطننا الغالي ورفعته ومنَعَته.