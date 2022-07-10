الخصاونة: كورونا كانت سببا لتدني ثقة المواطن بالحكومة

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن عزوف الأردنيين عن المشاركة السياسية أمر مؤلم، والأردن الآن يسير بمشروع الإصلاح الشامل (سياسيا واقتصاديا وإداريا) بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف الخصاونة في حديثه لقناة “بي بي سي”، أن الأردن سيشهد حكومة حزبية منتخبة عندما يختار الملك ذلك بعد نضوج هذه التجربة الممتدة على مساحة تقريبا 10 سنوات.

وتابع: حينها يستطيع جلالته إذا أراد ذلك أن يكلف الحزب أو ائتلافات الأحزاب التي حققت أغلبيات داخل البرلمان بأن تشكل حكومات حزبية تمتلك برامجها وتحاسب على هذه البرامج.

وأكد رئيس الوزراء أن أكثر الأردنيين ومنذ سنوات لديهم أزمات مع الحكومات، ولا تختلف هذه الحكومة عن سابقاتها، لكن تدني ثقة الأردنيين بالحكومة الحالية له عدة أسباب؛ فهناك تراجع في منسوب الثقة بين المواطن والحكومات المتعاقبة، ولسنا مختلفين عنها، وفق ما رصدت “الغد”.

وبين أن الحكومة الحالية تأتي بظروف استثنائية لا سابق لها، فهي تعاملت مباشرة مع استحقاقات حالة وبائية لم يشهد العالم مثيلا لها منذ عقود، وبالتالي فإن أزمة كورونا وتبعاتها كانت سببا في تدني ثقة المواطن بالحكومة، وكانت عاملا إضافيا وأساسيا في تراجع شعبية هذه الحكومة.

ولفت إلى أن البنك المركزي الأردني لديه احتياطي نقدي تاريخي وقياسي، يبلغ 18 مليار دينار أردني، كما أن مؤشرات الاقتصاد الأردني صحية وإيجابية.

وقال الخصاونة إنه في حال لم ينعكس هذا الوضع الاقتصادي على الشارع الأردني، وبقيت شعبية الحكومة متدنية، فاستقالتي متعلقة بالصواب الذي عليّ أن أفعله في ضوء المعطيات المتوفرة، ولن يحكم عملي محاولات السعي لاستجلاب شعبويات وشعبيات على حساب المجازفة والمخاطرة بالاقتصاد الوطني الكلي ومصائر الأردنيين الاقتصادية وأوضاع الخزينة العامة على المدى الأبعد.