الخصاونة : أمانة عمان لها دور أساسي في استقطاب الاستثمارات

عمان- زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، والتقى رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأهمية تبسيط الإجراءات وإنجاز معاملات المواطنين والمراجعين بكل يسر وسهولة وبعيداً عن التعقيدات البيروقراطية والإدارية التي تربك العمل والإنجاز.

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني ومدير المدينة المهندس أحمد ملكاوي، إن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين واجب تقوم به الحكومة وجميع مؤسساتها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدلله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأشاد رئيس الوزراء بالبرامج والمشروعات التي أنجزتها الأمانة في مجال التحول الإلكتروني الأمر الذي يسهم في تسريع إنجاز المعاملات في واحدة من أكثر المؤسسات التي لها تماس مباشر مع المواطنين.

وقال رئيس الوزراء إن لأمانة عمان دوراً أساسياً في تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات، لافتاً إلى أن الأماكن التي نجحت بجذب الاستثمارات وتحقيق رضى القطاع الخاص، لا تمتلك مقومات أكثر من الذي يمتلكه الأردن، ومؤكداً أن هذه الاستثمارات أساسية في معالجة قضايا الفقر والبطالة.

ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة التعامل وبشكل حاسم مع المخالفات تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون على الجميع ووفق الأطر القانونية للتعامل معها.

وشدد بهذا الصدد على أن بعض الظواهر في إزالة المخالفات غير مقبولة ويجب حلها في إطار القانون ومنظومة قيمنا وموروثنا الأردني الأصيل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة حول خطط ومشاريع الأمانة للتطوير والتحديث وإنجاز مشروع التحول الإلكتروني ومشاريع البنية التحتية.

ولفت الشواربة إلى أن أمانة عمان أصبحت أول مؤسسة تطبق التوقيع الإلكتروني للحصول على رخص المهن والإنشاءات والإشغال، مؤكداً أن مشروع التحول الإلكتروني ألغى أكثر من 350 إجراءً بيروقراطياً.

وبشأن مشروع الباص السريع، أكد أنه تم تسريع العمل والإنجاز في المشروع بحيث تكون البنية التحتية لمساري المشروع في عمان جاهزة للتشغيل مع نهاية العام الحالي.

وتجول رئيس الوزراء في مختلف أقسام ومديريات الأمانة وتبادل الحديث مع الموظفين واستمع لملاحظات المراجعين، مؤكداً ضرورة إنجاز المعاملات بأسرع وقت ودون تأخير، وإزالة أي عقبات بيروقراطية أو تعقيدات إدارية.

–(بترا)