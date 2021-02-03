الخصاونة للدغمي: لا أتضايق من مداخلات النواب

جهاد المنسي

عمان – في مداخلة له أثناء مناقشة النواب، لتعديلات قانون المحافظة على أملاك الدولة في جلسة المجلس اليوم، قال النائب عبدالكريم الدغمي “اعرف أن الرئيس (رئيس الوزراء) بشر الخصاونة يتصايق من كلامي”، فيما رد الخصاونة أنه “لا أنا ولا أي فرد من أفراد الحكومة يتضايقون من أي مداخلة نيابية سواء من النائب الدغمي أو أي أحد من النواب”.

وهذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها جلسات النواب قول ورد بين النائب الدغمي والرئيس الخصاونة. حيث شهدت جلسة سابقة كانت تناقش اتفاقية تأسيس الشراكة بين الأردن والمملكة المتحدة وايرلندا، حادثة مماثلة.

جرى ذلك يوم الأحد الماضي حين قال الخصاونة، ردا على مداخلة للدغمي، إن الحكومة لم تصغر أكتافها لأي أحد وذلك في معرض رده على النائب الدغمي، حول اعتماد اللغة الانجليزية في اتفاقية الشراكة مع بريطانيا.

ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة لا ترى في الاتفاقية الغبن الفاحش، مضيفاً أن اعتماد اللغة الانجليزية في الاتفاقية هو أمر للتحكيم فيها.

وكان الدغمي أشار الى وجود الغبن الفاحش باتفاقية الشراكة مع بريطانيا، مضيفا أن هذه الاتفاقية مشابهة للاتفاقية بين الاردن والاتحاد الاوروبي، حيث ان الاتفاقيتين مجحفتان بحق الأردن.

واعتبر الدغمي أن الاتفاقية مع بريطانيا لا تفيد الأردن، منتقداً اعتماد اللغة الانجليزية في الاتفاقية، مشيرا إلى أنه لا يجوز استصغار اللغة العربية أمام الأجانب، ولا يجوز أن “تسود” اللغة الانجليزية في الاتفاقية.