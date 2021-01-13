الخصاونة للنواب: نتعاون معا من أجل الوطن

جهاد المنسي

عمان- قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في رده على ملاحظات النواب حول البيان الوزاري: حينما نقول شراكة حقيقيّة، فإنّنا لا نتجاوز سقف الدستور؛ بل نتحدّث عن مبدأ أصيل، ناجى فيه نبيّ الله موسى عليه الصلاة والسّلام ربّه حين قال: “وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي”.

وأضاف الخصاونة، نحن شركاء في تعزيز مسيرة الوطن، ورفعته، وإعلاء شأنه دوماً، وصونه بالأرواح والمهج، وخدمة أهلنا الشرفاء في كلّ بقعة من بقاع وطننا الجميل والأصيل، ونحن شركاء في الحفاظ عليه، وفي خدمته، وفي حماية المصلحة الوطنيّة العُليا، وبذل كلّ جهد وطني مخلص.

وأكد الخصاونة أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النوّاب ليست علاقة منافسة، وأقولها بملء الفم بأننا نسعى سعياً جادّاً وصادقاً وحثيثاً لأن تكون علاقة صحيّة متبادلة ومعزّزة وفقاً للدستور.

مشيرا إلى أن التعاون من أجل الوطن، ووان الحكومة تحرص على ان تكون عند الثقتين اللتين اجتمعتا تحت هذه القبّة، ثقة جلالة الملك – حفظه الله – التي تشرّفنا بها كحكومة، وثقة الأردنيين التي حظيتم بها كممثّلين لأبناء وبنات الوطن.