الخصاونة للنواب: وعدنا بما نستطيع القيام به

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة في ختام مناقشات النواب إن الحكومة لن تعد بما لا تستطيع القيام به، وستلبي مطالب النواب ضمن الإمكانات، معلنا تحت القبة ان حكومته ستعمل على بعض المناقلات من أجل صندوق دعم الطالب الفقير، وأن التحديث السياسي مشروع مركزي ويولى جل اهتمام الحكومة.

ونوه أن دور الحكومة والدولة بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تعزيز مناعتنا ومناعة الأمة العربية وأن نتصدى بكل السبل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في ظل تولي جلالته الوصاية على المقدسات بكل قوة.