الخصاونة: لن نتأخر بإسناد الصحافة الورقية

عمان – أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني “لن تتأخر بإسناد الصحافة الورقية لتمكينها من الاستمرار بدورها في التعبير الصادق عن رؤى وتطلعات الوطن وقيادته وشعبه.

وقال الخصاونة خلال زيارته لجريدة الدستور اليوم، مهنئا بعيدها الـ55، إن الصحف الورقية ووسائل الإعلام في الأردن تؤدي دوراً مهماً في الدفاع عن قضايا الوطن وترسيخ قيمة النبيلة.

وأضاف بأنه لا يوجد منصف أو وطني يستطيع أن يتغافل عن هذا الدور الحيوي الذي لعبته الصحافة ولا تزال في مراحل تاريخية مهمة من عمر بلدنا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ملتزمة بالمحافظة على دور الصحف الورقية وتعزيز عملها، مضيفاً: “دور الصحف مقدر من كل منصف ومن كل أردني محب لبلده ومن كل أردني أصيل”.

ولفت الخصاونة إلى أن الصحف المطبوعة شكلت، إعلاماً ورقياً يحترم يقوم بنقل رسائل الدولة ويسلط الضوء على قضايا الوطن والمواطن.

وأشاد بالنقلات التي تحققها الصحف الورقية بالانتقال إلى عالم الرقمنة والإعلام الحديث، والذي يعد ضرورة لمخاطبة لغة العصر ووسائل التكنولوجيا الحديثة، من حيث إنتاج فيديوهات ومنتجات إعلامية رقمية، بالإضافة إلى توفر تطبيقات للصحف على الهواتف الذكية.

كما أشار الخصاونة إلى أن الحكومة مدركة بأن المواطنين اجهدوا بفعل وباء كورونا الذي طالت تداعياته على المجتمع والقطاعات، إضافة إلى أن الموجة الحالية من الوباء تشهد ضغطاً هائلاً على المستشفيات وطاقتها الاستيعابية بفعل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المؤسسات الصحفية تحمل الهمة العالية لقيادتنا الهاشمية، مطالباً بأن تكون همة الأردنيين عالية كعادتهم في تجاوز المصاعب والتحديات التي تمر على المملكة، ومنها جائحة كورونا.

وقال الخصاونة في هذا الصدد: “نردد ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني في بداية الأزمة ” شدة وبتزول”، وتعود الحياة إلى طبيعتها بالمراهنة على وعي المواطن”، مثنياً على الدور الأساسي الذي تؤديه مؤسسات رائدة خلال الجائحة من رسائل توعية وتثقيف حول الوباء سواء من خلال نسختها الورقية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات رقمية، أو تطبيقها على الهواتف الذكية.