الخصاونة: مستعدون لتزويد قطر بأي احتياجات لإنجاح كأس العالم 2022

عمان- الغد- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الاثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

واكد رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيز التعاون في جميع المجالات.

واتفق رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على تكثيف الاتصالات واللقاءات بين الوزراء والمسؤولين في البلدين لاستكشاف فرص ومجالات التعاون وتعزيز آليات التعاون المشترك.

ولفت الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي الدكتور نواف التل ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة والسفير الاردني في الدوحة زيد اللوزي إلى توفر الارادة السياسية لتطوير التعاون الثنائي بين الاردن وقطر وبما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.

واشار الخصاونة إلى الجهود والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وتقديم الحوافز اللازمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية، مؤكدا ترحيب الحكومة بمزيد من الاستثمارات القطرية في المشروعات الحيوية والكبرى التي يعتزم الاردن تنفيذها في العديد من المجالات.

واعرب رئيس الوزراء عن الامنيات لدولة قطر الشقيقة بالتوفيق والنجاح في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل واستعداد الاردن لتزويد قطر بأي احتياجات لإنجاح هذا الحدث الدولي الكبير.

من جهته، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي نقل للخصاونة تحيات رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الحرص على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء من الجانب القطري، السفير القطري في الاردن الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني ورئيس الاستثمار لإقليم افريقيا واسيا الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني.