الخصاونة: ملتزمون بإصلاح القطاع العام وإزالة البيروقراطية

عمان- الغد- أكّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التزام الحكومة بإنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإصلاح القطاع العام وتنميته وتفعيله وإزالة المعيقات البيروقراطية أمامه.

وأضاف الخصاونة، أن معهد الإدارة العامة أسهم منذ التأسيس عام ١٩٦٨ في رفد مؤسسات الدولة بالقيادات والكفاءات التي عززت مسيرة الدولة في البناء والتنمية.

كما شدد على التزام الحكومة بتمكين القطاع الخاص من خلال شراكات استراتيجية معه لأجل مواجهة التحديات المركزية ومنها الفقر والبطالة.

وأشار إلى أنّ الإصلاح الإداري أهم مرتكزات الإصلاح الشامل.

جاء ذلك خلال رعاية الخصاونة لافتتاح تجديد وتطوير مبنى معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ويسلم الشهادات للمشاركين من القيادات الشبابية في القطاع العام ضمن برنامج الحكومة والمهارات الشبابية.