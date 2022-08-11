الخصاونة: ملتزمون بتنفيذ المشاريع والخطط لتصبح واقعا ملموسا

وضع رئيس الوزراء بشر الخصاونة حجر الأساس لمصنع غسيل وتعويم الفوسفات، اليوم الخميس، في منطقة الشيديَّة بمحافظة معان.

وقال الخصاونة إن مشروع مصنع غسيل وتعويم الفوسفات تعود فوائدُهُ على الاقتصاد الوطني والتنمية وتشغيل الشَّباب الأردنيين، ويجسِّدُ شراكةً أصيلةً ومثمرةً بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن المشروع الذي تنفِّذهُ الشَّركة المثالية المتطوِّرة للصناعات التحويلية، بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات، يأتي ترجمةً للرؤى والتَّوجيهات الملكيَّة السَّامية بتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليسهم في النُّهوض بالاقتصاد الوطني.

وتابع: نمضي في مشروع تحديثي وطني كبير يحظى بإرادة سياسيَّة واضحة وحاسمة لتنفيذه من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، يعضدُهُ وليُّ عهده الأمين، قوامه منظومة التحديث السِّياسي، ورؤية التَّحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأشار إلى أن المشروع التَّحديثي الشَّامل الذي يتبَّناه جلالة الملك، مع دخول بلدنا مئويَّته الثَّانية، وبمساراته السِّياسيِّة والاقتصاديَّة ورافعته الإدارية، سينفَّذ بصرامة والتزام مطلق، وبدون تلكُّؤ في تنفيذ هذه الوثائق المرجعيَّة الواقعيَّة؛ حتى يحقِّق أهدافه المتوخَّاة بشكل كامل.

وقال الخصاونة: نحيِّي العاملين في هذا المشروع الحيوي، الذين يبثُّون التفاؤل الذي يعمُّ غالبيَّة الأردنيين، أمام السَّوداويَّة التي تمارسها قلَّة قليلة لن تثني عزم الأردنيين عن الخدمة ومواصلة مسيرة البناء والتَّنمية.

وأكد أن الحكومة ملتزمة ببذل كلِّ جهد ممكن لتنفيذ المشاريع والخطط التي أطلقتها لتصبح واقعاً ملموساً.

ولفت إلى أن مشروع غسيل وتعويم الفوسفات يؤكِّد الجديَّة في تنفيذ المشروعات، فقد وقَّعنا اتفاقيَّة المشروع العام الماضي، واليوم نضع حجر الأساس، ونأمل بعد 15 شهراً أن نرى الإنتاج.

وأضاف: ملتزمون بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص والاستثمار؛ بهدف جلب الاستثمارات وتمكين القائم منها.

وتابع الخصاونة: ملتزمون بتعزيز المناخات الجاذبة للقطاع الخاص والاستثمار؛ بما يسهم في توفير نوافذ تشغيليَّة لأبنائنا الأردنيين.

وقال: نعمل بالشراكة مع مجلس الأمَّة، بشقَّيه الأعيان والنوَّاب، على إقرار حُزمة تشريعيَّة تسهم في دعم بيئة الاقتصاد والاستثمار من خلال مشاريع قوانين البيئة الاستثماريَّة، والشَّركات، والمنافسة.

وبين الخصاونة أن الميزة النِّسبيَّة لمثل هذه المشاريع أنَّها تتعامل مع المحافظات العزيزة في المملكة حسب ميِّزاتها ومزاياها من الموارد والإمكانات واستثمارها بأفضل الطُّرق، والتَّنويع فيها، ما يوجِدُ حالةً تكامليةً من التنمية المستدامة باتِّجاه الاعتماد على الذات.