الخصاونة: ملتزمون بتوفير نقل عام يراعي النوع الاجتماعي

رهام زيدان

عمان– قال وزير النقل م. أنمار الخصاونة إن “الوزارة ملتزمة بتوفير نقل عام يراعي النوع الاجتماعي والخدمة المميزة”.

وأضاف الخصاونة خلال افتتاحه أمس ورشة “الاطار الوطني للمواصلات العامة من منظور النوع الاجتماعي” أنه “بسبيل تحقيق هذا الهدف قامت الوزارة باستحداث مدونة سلوك للمشغلين والعاملين ومستخدمي النقل العام، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة المستخدمة لوسائل النقل، وتسهم في تمكينها ومساعدتها على الوصول إلى مكان عملها بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى الحد من استخدام المركبات الخاصة في التنقل من وإلى مكان العمل”.

وعقدت الورشة بتنظيم من مؤسسة صداقة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women بهدف إعداد إطار وطني للمواصلات العامة يراعي النوع الاجتماعي وذلك للمساهمة في تحسين منظومة النقل العام وتوفير خدماتها بشكل منظم وآمن يراعي احتياجات المستخدمة والمستخدم.

وأكد الخصاونة أهمية النقل في التنمية الاقتصادية الناجحة إذ يقاس مدى النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة بمستوى خدمات النقل التي تقدم للتسهيل على المواطنين والقطاعات الاخرى .

وقال إن “الوزارة تعكف حاليا على تنفيذ عدة مشاريع من شأنها رفع سوية النقل العام في المملكة وبما ينعكس على تشجيع المرأة لاستخدام وسائط النقل العام فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة صداقة “نحو بيئة عمل صديقة للمرأة”.

ومن ابرز هذه المشاريع بحسب الخصاونة مشروع النقل الحضري والذي سينفذ كمرحلة اولى في مدينتي (اربد والزرقاء) ومن ثم التوسع ليشمل مدن مادبا والسلط والكرك وباقي مدن المملكة ويهدف المشروع الى إعادة هيكلة شبكة الخطوط والمشغلين واعادة تأهيل البنية التحتية لهذه المدن، بالإضافة الى مشروع انظمة الدفع والتتبع الالكتروني(ITS) حيث تم طرح عطاء لتطوير وتشغيل نظام إلكتروني متكامل للتتبّع ودفع الأجور ليشمل كمرحلة اولى خطوط النقل العام داخل محافظة جرش وخطوط الجامعات الرسمية المشمولة بدعم الطالب حيث سيُمكن المواطن من استخدام انظمة الدفع الالكترونية ومتابعة حركة الباصات وتوقع وقت وصولها الى مكان انتظار المواطن.

ولفت إلى انه وسيتم التوسع مستقبلا بالمشروع ليشمل كافة محافظات المملكة وكذلك يمكن الحكومة من توجيه الدعم لخدمات النقل العام لمستحقيه ، ومشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء قيد التنفيذ حيث تم طرح واحالة العطاءات للأربع حزم لتنفيذ البنية التحتية والتحويلات المرورية اللازمة، وإصدار أمر المباشرة للمستشارين المشرفين على هذه الحزم وللمقاولين المنفذين .

وقالت العضو المؤسسة في صداقة سهر العالول إن “الإطار الوطني سيشكل ببنوده هيكل عمل يغطي التشريعات ومشاريع النقل الكبرى والحلول وسبل توفير بيئة عمل داعمة لدخول المرأة قطاع النقل العام، وسيأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة المستخدمة للنقل العام لزيادة فرصها في المشاركة الاقتصادية”.

من جهتها، قالت نائب ممثل هيئة الأمم المتحدة لشون المرأة في الأردن آنا لوكاتيلا إن “الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف ذات العلاقة في الأردن من اجل تنفيذ الأولويات الوطنية المعنية بالامن والسلامة والنمو الاقتصادي”.

وأكدت أن مشاركة المرأة اقتصاديا تعد أهم عنصر لزيادة النمو الإقتصادي ، مشيرة إلى ان ذلك يمكن تقليصه من خلال معالجة التحديات التي تعيق زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل وأهمها وجود وسائل نقل عام ملائمة.

وكانت وزارة النقل وقعت مذكرة مع مؤسسة صداقة الشهر الماضي للعمل على ايجاد أرضية للجهود الوطنية المشتركة في ملف المواصلات وتحديدا فيما يتعلق بتنقل المرأة وتحسين تجربتها في استخدام النقل العام.

كما تأتي هذه الورشة في إطار جهود الوزارة للعمل على إدماج سياسات النوع الاجتماعي في سياسات النقل وتحسين الخدمة للمستخدمين، حيث كانت الوزارة مطلع العام بوضع مدونة سلوك اخلاقي ومهني للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائط النقل العام وللارتقاء بالسلوكيات العامة خلال التنقل وتحسين خدمة النقل العام وتعزيز مبادئ عدم التمييز.